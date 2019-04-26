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«Вопрос будет расследован самым серьёзным образом». Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным поставки «грязной» нефти

27.04.2019 14:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным проблему поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ. Об этом сообщила глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Наталья Кочанова находится в Новополоцке. Здесь в открытом акционерном обществе «Нафтан» рассматриваются результаты финансово-хозяйственной деятельности, состояние рынков нефтепродуктов и выполнение инвестиционных проектов. Как рассказала Наталья Кочанова, российский лидер пообещал, что инцидент будет серьезным образом расследован.

«Вопрос будет расследован самым серьёзным образом». Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным поставки «грязной» нефти

Напомним, 26 апреля представители «Транснефти» сделали заявление, что сырье умышленно было загрязнено хлоридами. Произошло это на частном терминале, где работают несколько мелких компаний. По факту возбуждено уголовное дело. К расследованию при необходимости будут привлечены спецслужбы – заявил Президент России.

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Тем временем, от транзита некачественной нефти отказались Польша с Германией, а также Украина, Словакия, Чехия и Венгрия. Белорусские НПЗ снизили загрузку вдвое. Белорусская сторона надеется, что содействие Владимира Путина позволит решить вопрос в кратчайшие сроки.

«Вопрос будет расследован самым серьёзным образом». Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным поставки «грязной» нефти

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Вчера состоялась встреча Александра Григорьевича с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который четко сказал о том, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, ему будет дана принципиальная оценка. Мы надеемся, что все вопросы должны быть урегулированы, исходя из заверений Российской Федерации.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным проблему поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ. Об этом сообщила глава...
 
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