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В минском дворе школьник попал под колёса Opel
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 26 апреля примерно в половине девятого вечера школьник попал под колёса машины.
Как
Ребёнок был госпитализирован с травмой ноги. Водитель сказал, что не успел вовремя нажать на тормоз. Проводится проверка.
На неделе в Оршанском районе МАЗ сбил пенсионерку.
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Новости Беларуси. В Минске 26 апреля примерно в половине девятого вечера школьник попал под колёса машины. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель на Opel...
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