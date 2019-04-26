«Для нас это какой-то фильм ужасов». В Волковыске больше недели не могут найти пропавшего мужчину

Источник материала: Новости Волковыска

Виктору Бурносу 3 мая исполнится 44 года. Мужчина занимается установкой окон в Волковыске. 18 апреля он отвез свою дочку-пятиклассницу в школу и отправился по делам. Спустя три часа его жене позвонила заказчица и сообщила: до нее Виктор так и не доехал. С того момента о мужчине ничего не известно. Пока нашли только машину с телефоном и документами...

— Ребенка он отвозил в школу около 8 утра, а дальше собирался ехать по делам, — рассказала Onliner Ольга. — Конкретного направления я не знала. В 11 часов мне набрала женщина, у которой он должен был устанавливать окна, и сказала, что он там не появился. Она попросила меня узнать, где он находится, потому что телефон уже час недоступен.

Ольга набирала мужу весь день, но телефон постоянно был вне зоны доступа. Около 23:00 она стала обзванивать его друзей и знакомых, но никто ничего не знал. Ночь она практически не спала, а наутро обзвонила больницы. Муж никуда не поступал. Тогда она позвонила в милицию.

Последний раз активный телефон Виктора зафиксирован в тот же день в районе деревни Модейки в 8:20. Был ли он в этой деревне или просто проезжал по трассе, неизвестно.

Соседи семьи также рассказали, что видели, как он в тот же день шел от деревни Хатьковцы в сторону Волковыска.

— Это максимально 15 километров от дома. То есть он прошел бы это расстояние за 1,5—2 часа, — говорит Ольга. — Сотрудники милиции поехали в тот район и там нашли его машину. Там был телефон и документы на машину. С тех пор больше никакой информации о его местонахождении, о том, что произошло и как, нету...



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23 апреля сотрудники милиции, МЧС, поисково-спасательный отряд «Ангел», друзья, родственники выезжали на поиски мужчины. Они прочесывали лесные массивы по пути к дому Бурносов, никаких результатов поиски не дали.

— Он вел себя абсолютно нормально: завез ребенка в школу. Если у человека были какие-то мысли, то он бы с дочкой как-то себя по-другому вел, сыну бы что-то сказал (сын у Виктора ходит в седьмой класс. — Прим. Onliner). А так ни записок никаких не оставил, ничего. Знаете, у нас не было семейных драм, он не был запойным или злоупотреблял наркотиками, настроение у него тоже было как всегда.





— Это состояние неизвестности — хуже всего, не дай Бог никому. В среду мы только обсуждали, что вот нашли этого малыша Ванечку в мелиоративном канале. До этого мы переживали за судьбу Максима Мархалюка, сидели в группах, предлагали помощь людям, которые ехали на поиски... Общались с этими людьми, но о том, что это коснется именно меня, я никогда бы в жизни не подумала. Да, чужому горю сопереживаешь, но когда это рядом... Для меня сейчас это фильм ужасов какой-то... — говорит Ольга.

Родственники, волонтеры и милиция просят всех, кто ехал 19 апреля, в пятницу, в направлении г. Волковыск — д. Хатьковцы или д. Хатьковцы — г.Волковыск, в районе 8:00—11:00 просмотретьсвои видеорегистраторы. Может, там есть информация о движении Виктора Бурноса.

Кроме этого, всех, кто видел или владеет хоть какими-либо сведениями о местонахождении Виктора, просят сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или жене Виктора Ольге по телефону +375 (33) 655-45-39, или позвонить в 102.

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