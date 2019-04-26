Ким Чен Ын ездит на шикарном лимузине, хотя Северной Корее запретили продавать «роскошь»

Источник материала: KYKY

Забавная ситуация: из-за санкций ООН мировые компании не могут продавать КНДР предметы роскоши, однако у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына есть сразу несколько бронированных лимузинов немецкого автоконцерна, пишет TUT.by.



Немецкий автоконцерн Daimler, на лимузинах которого ездит Ким Чен Ын, буквально разводит руками. «Мы не имеем абсолютно никакого понятия, каким образом эти автомобили были доставлены в Северную Корею. Для Daimler корректный экспорт продукции в соответствии с законом является фундаментальным принципом ответственной предпринимательской деятельности», – заявил представитель автоконцерна.



Тем не менее, во время недавнего саммита во Владивостоке Кима ожидали на вокзале два лимузина – Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. Лидер КНДР, судя по всему, использовал S600 Pullman Guard и в ходе саммитов с Трампом в Сингапуре в июне 2018-го, и в Ханое в феврале нынешнего года.



Почему Северной Корее запретили роскошь



Санкции ООН были введены с целью принудить КНДР к отказу от ядерного оружия.

Фото: Reuters