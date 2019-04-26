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Ким Чен Ын ездит на шикарном лимузине, хотя Северной Корее запретили продавать «роскошь»
Источник материала: KYKY>
Забавная ситуация: из-за санкций ООН мировые компании не могут продавать КНДР предметы роскоши, однако у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына есть сразу несколько бронированных лимузинов немецкого автоконцерна,
Фото: Reuters
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Забавная ситуация: из-за санкций ООН мировые компании не могут продавать КНДР предметы роскоши, однако у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына есть сразу несколько...
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