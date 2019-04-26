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На Украине появились аферисты, выдающие себя за "людей Зеленского"

27.04.2019 16:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев об аферистах, которые могут пытаться действовать от его имени.

"Я сейчас вам хочу рассказать про такую новую "секту" под названием "Мы - люди Зеленского, мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, облсоветам, судьями прокурорам, представителям бизнеса, малого, среднего или крупного. Говорят, что мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский. Смотрите, таких аферистов очень много", - сказал В.Зеленский в видеообращении, опубликованном в субботу на его странице в Facebook.

Он подчеркнул, что эти люди - аферисты и он их ни на что не уполномочивал. "Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - заявил В.Зеленский.

"Поэтому если к вам обратятся такие люди, пожалуйста, покажите им это видео, а лучше - снимите их на камеру, а еще лучше - обратитесь в правоохранительные органы. Мы можем победить эту мерзость только вместе", - отметил В.Зеленский.

В.Зеленский 21 апреля одержал победу во втором туре выборов президента Украины. По данным ЦИК, за него проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал лишь 24,45% голосов. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

В настоящее время В.Зеленский находится на отдыхе в Турции. 26 апреля он написал на своей странице в Facebook, что повез в Турцию своих детей на отдых на ежегодный фестиваль "Весело". В.Зеленскийотметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, и в Украину он вернется через два дня.

При этом в субботу В.Зеленскому пришлось опровергать информацию турецких СМИ о том, что он якобы отдыхает на 40-метровой яхте. "Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми", - процитировали В.Зеленского в его пресс-службе и потребовали опровержения от турецких СМИ.

 
 
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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев об аферистах, которые могут пытаться действовать от его имени.
 
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