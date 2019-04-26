Караван эстафеты огня «Пламя мира» отправился из Минска в Рим

Источник материала: Интерфакс

Караван участников эстафеты огня «Пламя мира» II Европейских игр отправился сегодня из Минска в Рим. Участники байкерского клуба «The one chapter Belarus», которые будут сопровождать огонь предстоящего мультиспортивного форума на территории Европы, направились по маршруту от столичного Храма-памятника в честь Всех Святых (на ул. Калиновского), сообщили в дирекции II Евроигр в субботу.

«В полной экипировке и приподнятом настроении байкеры запустили моторы мотоциклов, чтобы отправиться к первой контрольной точке маршрута – на расстоянии 150 км от Минска», - проинформировали в дирекции.





Руководитель байкерского клуба «The one chapter Belarus» Евгений Бейзак перед стартом отметил: «Немного тревожно, потому что путь все-таки неблизкий, но это, сродни, легкому предстартовому волнению у спортсменов. Общее расстояние, которое нам придется преодолеть – порядка 7700 км. Мы отправляемся в дорогу с пониманием чувства ответственности и, конечно же, гордостью за свою страну. Уверен, техника не поведет и Пламя мира будет доставлено в условленное время. Колонну отличает то, что на всех мотоциклах у нас размещен государственный флаг и флаг каравана эстафеты. Но мы хотим обратить внимание, что Республика Беларусь уже зарекомендовала себя как прекрасный организатор многих мероприятий, о нашей стране уже знают, поэтому наша основная задача – рассказать о предстоящих Играх».

Он уточнил, что подготовка к пробегу началась примерно год назад, а разработка маршрута заняла примерно полгода.





«Участвуя в такой важной для форума активности, как эстафета огня, каждый из нас всецело ощущает себя частью глобального спортивного события и спортивного праздника», - сказал Е.Бейзак.

Участники байкерского клуба сопроводят Пламя мира в Беларусь, проделав большой путь по Европе. Огонь Игр побывает в 55 населенных пунктах на территории 8-ми стран - Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси. Караван эстафеты посетит все национальные олимпийские комитеты этих стран. Их представители с интересом откликнулись на инициативу белорусской стороны и окажут содействие в организации тематических мероприятий.





В дирекции напомнили, что огонь II Европейских игр будет зажжен в столице Италии Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) 3 мая. В этот день состоится большая торжественная церемония, местом проведения которой станет музейный комплекс Ara Pacis Museum, где находится Арка мира – памятник архитектуры, возраст которого более двух тысяч лет. В ходе торжественного мероприятия будет презентован символ акции – оливковое дерево, а также зажжен первый факел эстафеты огня II Европейских игр. Оливковое дерево изготовлено специально для ЕОК. Оно простирает свои корни в глубину времен и поднимает ветви, чтобы принять спортсменов 50 наций. Символично, что продолжительность эстафеты огня составит ровно 50 дней, а ее маршрут завершится торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр 2019 года – Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Первые дни после зажжения пламя будет находиться в Италии. Его доставят в местечко Курмайёр (область Вале-д’Аоста) на границе с Францией. Здесь неподалеку находится высшая точка Европы – гора Монблан. Пламя и флаг II Европейских игр, а также государственный флаг Беларуси будут подняты на этот пик белорусскими альпинистами.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в 9 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).