Топливо на АЗС с 28 апреля вновь подорожает на копейку

Источник материала: Интерфакс

Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси, согласно решению концерна "Белнефтехим" с 28апреля вновь увеличатся на 1 копейку.

С воскресенья цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,53, АИ-95-К5-Евро - Br1,64, АИ-98-К5-Евро - Br1,85, ДТ - Br1,64.

"По состоянию на 26 апреля, с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ,

Текущее повышение цен на автотопливо - десятое в 2019 году, предыдущее состоялось 21 апреля.

В 2018 году "Белнефтехим" 27 раз повышал цены на автотопливо, за год они выросли почти на 19% при росте цены импорта нефти в эквиваленте белорусского рубля на 37%.