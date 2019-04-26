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Топливо на АЗС с 28 апреля вновь подорожает на копейку
Источник материала: Интерфакс
Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси, согласно решению концерна "Белнефтехим" с 28апреля вновь увеличатся на 1 копейку.
С воскресенья цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,53, АИ-95-К5-Евро - Br1,64, АИ-98-К5-Евро - Br1,85, ДТ - Br1,64.
"По состоянию на 26 апреля, с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ,
Текущее повышение цен на автотопливо - десятое в 2019 году, предыдущее состоялось 21 апреля.
В 2018 году "Белнефтехим" 27 раз повышал цены на автотопливо, за год они выросли почти на 19% при росте цены импорта нефти в эквиваленте белорусского рубля на 37%.
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Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси, согласно решению концерна "Белнефтехим" с 28апреля вновь увеличатся на 1 копейку. С воскресенья цена бензина...
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