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Топливо на АЗС с 28 апреля вновь подорожает на копейку

27.04.2019 15:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси, согласно решению концерна "Белнефтехим" с 28апреля вновь увеличатся на 1 копейку.

С воскресенья цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,53, АИ-95-К5-Евро - Br1,64, АИ-98-К5-Евро - Br1,85, ДТ - Br1,64.

"По состоянию на 26 апреля, с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ,

Текущее повышение цен на автотопливо -  десятое в 2019 году, предыдущее состоялось 21 апреля.

В 2018 году "Белнефтехим" 27 раз повышал цены на автотопливо, за год они выросли почти на 19% при росте цены импорта нефти в эквиваленте белорусского рубля на 37%.

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси, согласно решению концерна "Белнефтехим" с 28апреля вновь увеличатся на 1 копейку. С воскресенья цена бензина...
 
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