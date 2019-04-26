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Азаренко прервала матч в Штутгарте из-за травмы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Виктория Азаренко покидает розыгрыш турнира категории «Премьер» в Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На стадии четвертьфинала Азаренко уступила 15-й ракетке планеты – Анетт Контавейт. Первый сет белорусская спортсменка взяла – 7:5. Во втором она также была близка к победе. Но Контавейт была убедительнее – 7:5 в её пользу.
Борьба закончилась в третьем сете, когда Азаренко почувствовала боль в плече. К сожалению, при счете – 0:3 Виктория отказалась от продолжения борьбы. А Контавейт идет дальше.
За выход в финал она поспорит с первым номером мирового рейтинга – японкой Наоми Осакой. В другом полуфинале сразятся Петра Квитова и Кики Бертенс.
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко покидает розыгрыш турнира категории «Премьер» в Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадии четвертьфинала...
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