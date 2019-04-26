Азаренко прервала матч в Штутгарте из-за травмы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виктория Азаренко покидает розыгрыш турнира категории «Премьер» в Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





На стадии четвертьфинала Азаренко уступила 15-й ракетке планеты – Анетт Контавейт. Первый сет белорусская спортсменка взяла – 7:5. Во втором она также была близка к победе. Но Контавейт была убедительнее – 7:5 в её пользу.

Борьба закончилась в третьем сете, когда Азаренко почувствовала боль в плече. К сожалению, при счете – 0:3 Виктория отказалась от продолжения борьбы. А Контавейт идет дальше.





За выход в финал она поспорит с первым номером мирового рейтинга – японкой Наоми Осакой. В другом полуфинале сразятся Петра Квитова и Кики Бертенс.