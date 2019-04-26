|
«200 тысяч долараў, сюды не ўваходзяць білеты». Кто и как зарабатывает на Мирском замке?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Насколько выгоден безвизовый режим въезда в регионы Беларуси, обсуждали в программе
Руслан Абрамчик, заместитель председателя Кореличского райисполкома:
І гэта пры тым, што мы ўключаны толькі ў агульнанацыянальны безвізавы працэс праз аэрапорт. Калі будзе яшчэ транспартны, гэтыя турысты будуць рэгістравацца, фіксіравацца непасрэдна ў нашым, Карэліцкім, ці Навагрудскім раёне, то лічбы па экспарту будуць значна больш.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Насколько выгоден безвизовый режим въезда в регионы Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)