«200 тысяч долараў, сюды не ўваходзяць білеты». Кто и как зарабатывает на Мирском замке?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Насколько выгоден безвизовый режим въезда в регионы Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира» .





Руслан Абрамчик, заместитель председателя Кореличского райисполкома:

У год замак (Мирский – прим. ред.) наведваюць больш за 300 тысяч чалавек – гэта толькі замак, гэта людзі, якія купілі білеты. Мы гаворым пра тое, што кожны год аб'ём турыстычных паслуг па Карэліцкаму раёну (гэта можна атасаямляць з Міром) – гэта 200 тысяч доллараў. Так улік вядзецца. Можам казаць пра 400 тысяч беларускіх рублёў, нават трохі больш. Гэта штогод пакідаюць людзі ў гатэлях, рэстаранах. Сюды не ўваходзяць білеты Мірскага замка.

І яшчэ 70 тысяч даляраў у год людзі пакідаюць у аб'ектах аграэкатурызму. Мы можам казаць, што людзі, якія займаюцца агратурызмам, маюць сваю тысячу рублёў у месяц са сваёй аграсядзібы.

І гэта пры тым, што мы ўключаны толькі ў агульнанацыянальны безвізавы працэс праз аэрапорт. Калі будзе яшчэ транспартны, гэтыя турысты будуць рэгістравацца, фіксіравацца непасрэдна ў нашым, Карэліцкім, ці Навагрудскім раёне, то лічбы па экспарту будуць значна больш.