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На финишной прямой. Завершаются репетиции концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти»

27.04.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Дорога памяти». Телеканал СТВ продолжает подготовку к масштабному проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На финишной прямой. Завершаются репетиции концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти»

В большом праздничном концерте, который посвящён 9 мая, номера представят известные коллективы и популярные артисты.

На финишной прямой. Завершаются репетиции концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Кстати, некоторые из них специально для проекта СТВ подготовили необычные аранжировки знаменитых композиций. Не обойдётся и без сюрпризов.

На финишной прямой. Завершаются репетиции концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Артисты уже завершают репетиции. На одной сцене все вместе они встретятся уже на генеральном прогоне, где отработают технические моменты. Уже во вторник команда СТВ приступит к записи телевизионной версии.
 
 
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Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Дорога памяти». Телеканал СТВ продолжает подготовку к масштабному проекту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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