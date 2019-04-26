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Чудо свершилось. Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме

27.04.2019 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. И огонь, которого ждали. Он сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За считанные минуты под ликующие возгласы тысяч верующих Благодатный огонь разнёсся по всей округе.

Чудо свершилось. Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме

Традиционно, это происходит в Великую субботу накануне православной Пасхи. Ради этого события в Иерусалим съезжаются паломники со всего мира, чтобы прикоснутся к дарованной чудесным образом святыне.

Чудо свершилось. Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме

Считается, что в первые минуты этот огонь не обжигает и наделён исцеляющей силой. Дальше лампады с Благодатным огнём специальными рейсами развозят в разные уголки планеты. Будет доставлен он и в Беларусь

Чудо свершилось. Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме
 
 
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Новости мира. И огонь, которого ждали. Он сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За считанные минуты под ликующие...
 
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