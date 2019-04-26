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Вредно ли переедать в праздничные дни? Отвечают учёные

27.04.2019 16:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Переедать иногда можно, считают учёные. Правда, эксперимент они проводили на здоровых, молодых и худых людях.  

Как сообщается в исследовании сотрудников Университета Дикина, учёные сформировали две группы добровольцев, которых заставили злоупотреблять чипсами, шоколадом и молочными коктейлями. Одни ели от пуза 5 дней, имитируя праздники, другие – 28 дней.  

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У добровольцев из первой группы внутренние органы заметно покрылись жиром (висцеральным), но масса тела и общая жировая масса остались практически на прежнем уровне. Сахара и С-пептида в момент перед приёмом пищи тоже не стало больше. А вот запасы эндогенной глюкозы возросли, что повысило шансы на развитие диабета.  

Во второй группе у испытуемых стало больше и общего, и висцерального жира, повысился уровень сахара и С-пептида после приёма пищи. Однако уровни сахара в крови и С-пептида до употребления еды, выработка эндогенной глюкозы или скорость выведения глюкозы из организма остались прежними.  

Вывод – месяц переедания сладостей не привёл к серьёзным нарушениям метаболизма. Учёные отмечают, что профиль питательных веществ в длительном исследовании соответствовал типичной диете, а процентное содержание жиров не возросло.  

Учёные рассказали о том, что случается при злоупотреблении витаминами  

Предполагается, что организм быстро адаптировался к изменённому рациону и направил все ресурсы на поддержание чувствительности к инсулину, чтобы защититься от диабета.  

Напоследок исследователи ещё раз подчёркивают, что в эксперименте участвовала стройная и здоровая молодёжь, поэтому людям из других категорий населения не следует забывать об осторожности.  
 
 
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Новости Австралии. Переедать иногда можно, считают учёные. Правда, эксперимент они проводили на здоровых, молодых и худых людях.   Как сообщается в исследовании...
 
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