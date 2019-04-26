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Нарушителям запрета на посещение лесов может грозить штраф в 1000 рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сейчас в большинстве районов страны введён запрет на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МЧС отмечают, что это крайняя, но эффективная мера. Ознакомиться со списком «закрытых» для посещения районов можно в мобильном приложении МЧС.
Сергей Мелешко, начальник Витебского областного управления МЧС РБ:
Ситуацию с пожарами в Беларуси взяла на контроль Генеральная прокуратура. Напомним, нарушителям запрета на посещение лесов грозит предупреждение или штраф. В некоторых случаях его сумма может достигать свыше 1000 рублей.
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Новости Беларуси. Сейчас в большинстве районов страны введён запрет на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МЧС отмечают, что это...
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