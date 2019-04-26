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В Англии матч прервали из-за удаленного с поля футболиста. Он выключил свет на стадионе, когда пошел в душ
Источник материала: Tut.by
Матч двух английских команд «Челтнем Сарасенз» и «Кидлингтон Девелопмент», выступающих в региональной
Прожекторы
После пятиминутного перерыва игра продолжилась. Команда Мураги проиграла со счетом 3:1.
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В Англии матч прервали из-за удаленного с поля футболиста. Он выключил свет на стадионе, когда пошел в душ
После пятиминутного перерыва игра продолжилась. Команда Мураги проиграла со счетом 3:1.
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