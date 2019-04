В Англии матч прервали из-за удаленного с поля футболиста. Он выключил свет на стадионе, когда пошел в душ

Источник материала: Tut.by

Матч двух английских команд «Челтнем Сарасенз» и «Кидлингтон Девелопмент», выступающих в региональной Лиге Хелленик , остановили после того, как на 73-й минуте встречи на стадионе пропал свет.

Прожекторы выключил игрок «Кидлингтона» Джулиус Мурага, который получил во втором тайме красную карточку. Утверждается, что после удаления с поля футболист отправился в раздевалку. Он отключил электричество на стадионе, когда пытался включить душ. Футболист заявил , что сделал это случайно.