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В Англии матч прервали из-за удаленного с поля футболиста. Он выключил свет на стадионе, когда пошел в душ

27.04.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч двух английских команд «Челтнем Сарасенз» и «Кидлингтон Девелопмент», выступающих в региональной Лиге Хелленик, остановили после того, как на 73-й минуте встречи на стадионе пропал свет.

Прожекторы выключил игрок «Кидлингтона» Джулиус Мурага, который получил во втором тайме красную карточку. Утверждается, что после удаления с поля футболист отправился в раздевалку. Он отключил электричество на стадионе, когда пытался включить душ. Футболист заявил, что сделал это случайно.

После пятиминутного перерыва игра продолжилась. Команда Мураги проиграла со счетом 3:1.

 
 
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После пятиминутного перерыва игра продолжилась. Команда Мураги проиграла со счетом 3:1.
 
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