Погба согласовал контракт с Реалом - AS

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Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба близок к переходу в Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно, сообщает издание AS.





По информации источника, хавбек согласовал условия личного контракта с Реалом. Если переход состоится, то француз будет получать в мадридском клубе 12 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.





Ранее появилась информация, что полузащитник не считает главного тренера Уле Гуннара Сульшера подходящим тренером для МЮ.





Позже стало известно, что Погба не подал документы на китайскую визу для участия в предсезонном туре с Манчестер Юнайтед.



