Так будет и с белорусами? Россия упростит процедуру получения российского паспорта для ВСЕХ украинцев

телеканал "Россия 24", сообщил президент РФ Владимир Путин. В Кремле думают над тем, чтобы давать гражданство в упрощенном порядке не только жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, но и всем украинцам. Об этом сегодня на пресс-конференции в Пекине, которую транслировал"Россия 24", сообщил президент РФ Владимир Путин.





"Что касается обсуждения этой темы: я думаю, что в обсуждении этой темы прежде всего, особенно с точки зрения "страшилок" для российского бюджета для наших бюджетников, вот эти "страшилки" вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе", – отметил Путин.





Он добавил, что решение о российском гражданстве для украинцев не было спонтанным, все было просчитано заранее. По мнению российского президента, треть из числа претендентов на российский паспорт – пенсионеры.





Путин подчеркнул, что расходы на предоставление гражданства РФ жителям Донбасса могут достичь 100 млрд руб. ($15,5 млн).





В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.





24 апреля 2019 года Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса.





В МИД Украины считают указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.





Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ о выдаче паспортов свидетельствует о намерении РФ избавиться от Минских соглашений. Он призвал международных партнеров Украины "не допустить худшего сценария" и жестко осудить действия российских властей, а также усилить санкции.





В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского заявили, что решением выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной процедуре Россия признала свою ответственность как страны-оккупанта.





США и ЕС осудили решение Путина.