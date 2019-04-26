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Так будет и с белорусами? Россия упростит процедуру получения российского паспорта для ВСЕХ украинцев

27.04.2019 16:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин заявил, что получение российского гражданства могут упростить для всех украинцев. Решение о российском гражданстве для украинцев не было спонтанным.

Так будет и с белорусами? Россия упростит процедуру получения российского паспорта для ВСЕХ украинцев
Фото: ЕРА
В Кремле думают над тем, чтобы давать гражданство в упрощенном порядке не только жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, но и всем украинцам. Об этом сегодня на пресс-конференции в Пекине, которую транслировал телеканал "Россия 24", сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается обсуждения этой темы: я думаю, что в обсуждении этой темы прежде всего, особенно с точки зрения "страшилок" для российского бюджета для наших бюджетников, вот эти "страшилки" вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе", – отметил Путин.

Он добавил, что решение о российском гражданстве для украинцев не было спонтанным, все было просчитано заранее. По мнению российского президента, треть из числа претендентов на российский паспорт – пенсионеры.

Путин подчеркнул, что расходы на предоставление гражданства РФ жителям Донбасса могут достичь 100 млрд руб. ($15,5 млн).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 апреля 2019 года Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. 

В МИД Украины считают указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ о выдаче паспортов свидетельствует о намерении РФ избавиться от Минских соглашений. Он призвал международных партнеров Украины "не допустить худшего сценария" и жестко осудить действия российских властей, а также усилить санкции.

В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского заявили, что решением выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной процедуре Россия признала свою ответственность как страны-оккупанта. 

США и ЕС осудили решение Путина.


 
 
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Путин заявил, что получение российского гражданства могут упростить для всех украинцев. Решение о российском гражданстве для украинцев не было спонтанным.
 
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