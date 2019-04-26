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"Воры в законе" продлили запрет на коронации до 2026 года

27.04.2019 16:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На одной из вилл в пригороде Стамбула прошла крупнейшая сходка криминальных «генералов».


Александр Горячев, rosbalt.ru

В Турции состоялась одна из самых больших за последние годы сходок «воров в законе». «Криминальные генералы» собрались, чтобы обсудить мафиози Дато Сургутского и Црипу, «короновавших» «авторитета» Ахтама Самаркандского, которого в «семье» видеть не захотели. Однако главный вопрос встречи отпал сам собой. Дато и Црипа отыграли назад ситуацию и лишили Ахтама «погон». В результате «воры в законе» побеседовали на другие темы. Хотя «разбор полетов» из-за «коронации» Самаркандского еще продолжается.

Как стало известно «Росбалту», «сходка» прошла на одной из частных вилл в пригороде Стамбула. Туда съехались более 30 «воров в законе», в том числе Рамаз, Коба, Матевич, Ираклий, Гишашо, Паата, Бесо, Аслан и другие. Посредством интернета в мероприятие принял участие и Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский). «Криминальные генералы» планировали обсудить поступок Давида Чхиквишвили (Дато Сургутский) и Теймураза Немсицверидзе (Црипа). Они инициировали «коронацию» «авторитета» Ахтама Самаркандского. Однако абсолютно все остальное воровское сообщество осудило этот поступок. Во-первых, потому что все было сделано в обход решения «сходки» в Ереване в 2015 году о моратории но новые «коронации». Во-вторых, из-за личности Ахтама, которому, как полагают «криминальные генералы», не место в «семье».

Дато и Црипе предложили «по-хорошему» признать ошибку и отменить решение о присовении «погон» Самаркандскому, но они от этого всячески уклонялись. В результате решающий фактор сыграло письмо, которое в Турцию передал самый влиятельный «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро молодой), отбывающий сейчас срок в 9 лет и 10 месяцев колонии. В нем мафиози № 1 сообщил, что категорически против «коронации» Ахтама, поскольку она нарушает решение воровского саммита в Ереване. А дальше была часть, адресованная лично Дато Сургутскому, являвшемуся участником «сходки» в Армении и подписавшемуся под мораторием на «коронации». Ему было предложено добровольно снять «погоны» с Самаркандского, иначе Чхиквишвили было обещано, что с него «спросят» за проступок.

Ознакомившись с «малявой», Дато и Црипа связались с Рамазом Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский) и объявили, что отменяют «коронацию» Ахтама. Также было обговорено, что к Чхиквишвили и Немсицверидзе не будет принято мер по воровской линии.

В результате на «сходке» под Стамбулом по ситуации с Самаркандским никаких решений принято не было. Взамен собравшиеся «воры в законе» постановили, что единогласно поддерживают решение саммита в Ереване о моратории на «коронации», а продлится он ровно до того момента, пока не состоится новая «сходка» по данному вопросу под предводительством того же «криминального генерала», который проводил и армянскую. Речь идет о Шакро молодом, чей приговор предполагает нахождение в местх лишения свободы до 2026 года. Таким образом, как минимум до этой даты и будет продолжаться мораторий на новые «коронации».

На этом, однако, история с Ахтамом не закончилась. Последний долгое время сидел в ОАЭ, а по освобождению сблизился с авторитетным узбекским предпринимателем Гафуром, который одно время находился в Эмиратах в вынужденной эмиграции. После разразившегося скандала с «коронацией» Самаркандского Гафур заявил, что к произошедшему отношения не имел. Но у «законников» была своя информация. Согласно ей, Гафур давно хотел, чтобы в Узбекистане появился связанный с ним «вор в законе», который мог бы противостоять единственному «криминальному генералу» в этой стране Бахтиеру Кудратуллаеву (Бахти Ташкентский). И для этой роли был выбран Ахтам.

В связи с этим влиятельные «криминальные генералы» порекомендовали Гафуру держаться подальше от дел «семьи».


 
 
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На одной из вилл в пригороде Стамбула прошла крупнейшая сходка криминальных «генералов».
 
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