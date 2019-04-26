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Госавтоинспекция закроет выезд из ряда дворов по маршруту соревнований

27.04.2019 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГАИ запретит въезд и выезд из многих столичных дворов во время велогонок 12 мая, 22 и 23 июня.

Ограничения затронут жителей домов, работников предприятий и организаций в Ленинском, Партизанском, Первомайском и Центральном районах столицы. Въезд и выезд на время гонок будет запрещен даже в случае крайней необходимости, подчеркнули в ГАИ. Подробная информация об адресах, которых коснется временный запрет, опубликована на сайте Мингорисполкома.





 
 
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ГАИ запретит въезд и выезд из многих столичных дворов во время велогонок 12 мая, 22 и 23 июня.
 
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