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Госавтоинспекция закроет выезд из ряда дворов по маршруту соревнований
Источник материала: Партизан
ГАИ запретит въезд и выезд из многих столичных дворов во время велогонок 12 мая, 22 и 23 июня.
Ограничения затронут жителей домов, работников предприятий и организаций в Ленинском, Партизанском, Первомайском и Центральном районах столицы. Въезд и выезд на время гонок будет запрещен даже в случае крайней необходимости, подчеркнули в ГАИ. Подробная информация об адресах, которых коснется временный запрет, опубликована на
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ГАИ запретит въезд и выезд из многих столичных дворов во время велогонок 12 мая, 22 и 23 июня.
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