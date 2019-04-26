Госавтоинспекция закроет выезд из ряда дворов по маршруту соревнований

Ограничения затронут жителей домов, работников предприятий и организаций в Ленинском, Партизанском, Первомайском и Центральном районах столицы. Въезд и выезд на время гонок будет запрещен даже в случае крайней необходимости, подчеркнули в ГАИ. Подробная информация об адресах, которых коснется временный запрет, опубликована наМингорисполкома.