На ТЭЦ в Новополоцке хотят сжигать кокс. Это убьёт район

Сжигание кокса – часть крупнейшей инвестиционной программы завода

greenbelarus.info Паровой котёл для сжигания нефтяного кокса хотят установить и запустить через год или несколько на ТЭЦ в Новополоцке. Проект cвязан с инвестиционной программой завода, которую называют «ключевым проектом самой масштабной за историю предприятия программы инвестиционного развития», пишет





greenbelarus.info Возможно, он скоро будет готов: в ноябре 2019 года планируют закончить строительно-монтажные работы, а в 2020 году – выйти на проектную мощность. А возможно, и нет: предыдущей датой окончания работ был 2017 год. Нефтяной кокс будет производить комплекс замедленного коксования – первый подобный в Беларуси, пишетВозможно, он скоро будет готов: в ноябре 2019 года планируют закончить строительно-монтажные работы, а в 2020 году – выйти на проектную мощность. А возможно, и нет: предыдущей датой окончания работ был 2017 год.





Установка поможет увеличить глубину переработки нефти с 70-75% до 89-90%.





Обсуждение отчёта о воздействии на окружающую среду (ОВОС) началось 19 апреля и продлится до 19 мая включительно (объявление). ОВОС подготовлен для проекта «Строительство котлоагрегата паропроизводительностью 240 т/ч в филиале РУП «Витебскэнерго» Новополоцкая ТЭЦ».





Общие инвестиционные затраты по строительству составляют более 1 миллиард долларов, это средства завода и кредитов банков. Подобные затраты в 2014 году считали почти нереальными.





Во время пресс-конференции в 2014 году генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир Третьяков сказал, что кокс будут поставлять на цементные заводы примерно по 60 вагонов в месяц.





«Нафтан» и сам мог бы использовать ценный продукт для собственной энергетики. Но это, как пояснил В. Третьяков, - отдаленная перспектива. Стоимость установки по сжиганию кокса и производству электроэнергии - примерно 500 миллионов долларов. Такими ресурсами новополочане пока не располагают», – пишет tut.by по итогам этой пресс-конференции.

Нефть не надёжнее газа

В объявлении об общественном обсуждении целью проекта называют замещение импортного природного газа для повышения энергетической безопасности ТЭЦ.





Но эта цель выглядит недостижимой с помощью сжигания кокса, потому что ОАО «Нафтан» его будет производить из российской же нефти, используя глубокую переработку.





Своей нефти в Беларуси довольно мало. В 2018 году прирост запасов за счёт собственных месторождений составил 1,67 миллиона тонн (и примерно столько же добыли). Куплено было около 9 миллионов тонн только за первое полугодие 2018 года, хотя во втором размер импорта снизился.





Почему предприятие беспокоит энергетическая безопасность? Из-за того, что импорт и газа, и нефти часто связан с напряжённостью в политических отношениях. Можно вспомнить, например, газовые войны в 90-х и позже. Или совсем недавний скандал с поставкой из России нефти, качество которой не соответствует ГОСТу.





Последствия у этой напряжённости выражаются в лишних затратах. Из-за проблем с качеством нефти «оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки», – пишет газета «Беларусы и рынок».

«Новополоцк и так сильно загрязненный город»

Глава дирекции «Нафтана» по инвестициям Юрий Паршонок считает, что реализация данной программы «позволит снизить нагрузку на окружающую среду».





Напомним: экологическая составляющая важна, потому что Новополоцк является лидером в Беларуси по уровню загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников. Они же дают в десятки раз больше выбросов, чем мобильные источники (хотя в Беларуси, как правило, происходит наоборот).









Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников - ТОП-10 городов. Авторы – gorod214.by на основании данных Белстата за 2017 год





И это не просто забытые всеми цифры в отчётах Белстата. О проблемах с выбросами в Новополоцке и за его пределами хорошо знают: например, некоторые эксперты считают, что из-за качества воздуха возле завода не стоит делать велодорожки.





Жители города тоже в курсе проблем и обсуждают их:





«Новополоцк и так сильно загрязненный город, это только усугубит ситуацию. На самом деле это очень серьезно, – пишут они в интернете. – В документе (ОВОС – ред.) написано, что все в норме. На своем опыте предоставленные данные заставляют усомниться в их достоверности».









Согласно отчёту об ОВОС, валовые выбросы от «Новополоцкой ТЭЦ» вырастут, в частности, речь про оксид углерода и твёрдые частицы. Каким будет уровень заболеваемости населения – время покажет, но пока он стабилен и наиболее высокий по Витебской области.





Кроме выбросов в атмосферный воздух, предусмотрено захоронение золы в объёме 70 000 тонн в год. Это будут делать на золоотвалах – местах для складирования, для которых вырубят 50 гектар леса. Зола является опасным отходом с предварительно установленным третьим классом опасности. В ней содержатся тяжёлые металлы ванадий и никель.

«Нигде не говорится, сколько кокса будут сжигать и какой будет очистка»

Пишет ещё один житель Новополоцка:





«Необходимо, чтобы общественность участвовала в обсуждении проекта. Его последствия могут быть катастрофическими: без очистной установки сжигание нефтяного кокса окончательно убьёт регион Полоцка и Новополоцка. По всем параметрам он и так перенасыщен промышленными предприятиями с высокими уровнями выбросов.





Беглый осмотр даёт понять, что отчёт хорошо «причесали», чтобы ситуация не казалась плачевной. Особенно данные по диоксиду серы: как удастся снизить содержание SO2 при сжигании кокса, если в нём массовая доля серы 3 процента? Это большой секрет.





Нигде не говорится, сколько будут сжигать кокса и какой будет очистка. Её предлагают делать с помощью скруббера и рукавного или электрофильтра, но это никак не очищающая установка.





Я считаю некорректным расчёт выбросов в атмосферу, потому что в ОВОС сравнивают выбросы от нефтяного кокса и мазута, а не природного газа, на котором работает ТЭЦ. Мазут только резервное топливо.





Выбросы существенно увеличатся, если будут на уровне выбросов от сжигания мазута: в нем высокое содержание серы, есть тяжёлые металлы, а при сгорании также образуется зола и сажа. Природный газ не содержит серы, сгорает полностью и дымовые газы не несут в себе столько токсичных веществ».

Для граждан: где узнать больше и как высказаться?

Пока на сайте исполкома нет объявления о встрече по обсуждению, но её могут назначить, если в течение 10 дней найдутся заинтересованные граждане или организация, которые подадут об этом заявление.





Но уже можно:





* посетить экспозицию материалов в здании исполкома: с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу в вестибюле главного входа первого этажа здания Новополоцкого горисполкома по адресу: г.Новополоцк, ул.Молодежная, 74;





* ознакомиться с отчётом об ОВОС онлайн (ссылка) и выслать замечания и предложения в исполком по обычной или электронной почте: otdel-arh@tut.by или 211446, Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Молодежная, 74.





* увидеть материалы ОВОС в исполкоме (контактное лицо – замначальника отдела архитектуры и градостроительства Полина Витальевна Усович, 8 - 0214 - 50-15-97) либо в филиале РУП «Витебскэнерго» Новополоцкая ТЭЦ» (контактное лицо – начальник отдела капитального строительства Петр Петрович Бобрик, 8 -0214 - 57-53-70)







