﻿ Борисовчане говорят о Пушкине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовчане говорят о Пушкине

27.04.2019 — Разное | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 

Реализация проекта проводилась по следующим направлениям:

конкурс методических разработок уроков и внеклассных мероприятий («Душа в заветной лире»);

конкурс детских работ, посвященных поэту («У каждого свой Пушкин»);

конкурс авторских кроссвордов, ребусов, шарад, мини-викторин по биографии и творчеству А.С. Пушкина («Пушкинград»);

создание видеороликов с записью посещения мест в Беларуси, связанных с именем А.С. Пушкина («Пушкин и Беларусь»);

конкурс исследовательских работ по биографии и творчеству А.С. Пушкина («Загадки Пушкина»).

Организаторы проекта «Мы говорим о Пушкине» благодарят за участие в конкурсе «Душа в заветной лире…» ряд педагогов, среди которых Наталья Михайловна Зябко, учитель ГУО «Лошницкая средняя школа Борисовского района».

Определены лучшие работы участников республиканского конкурса для учащихся средних общеобразовательных учреждений Республики Беларусь, юных поэтов, прозаиков, публицистов, художников, в номинациях: стихи; эссе; странички из дневника; иллюстрации. Лучшие работы учащихся войдут в сборники издательства «Белорусская ассоциация «Конкурс», которые будут подготовлены для поощрения участников игры-конкурса «Журавлик-2018», а также будут вручены авторам лучших работ. Среди них:

Ксения Бузенкова, Новосадская СШ Борисовского района,

Софья Голдович, СШ № 22 г. Борисова

Софья Ермаченок, 4 класс, Гимназия № 1 г. Борисова

Алексей Кажевка, 5 класс, Гимназия № 3 г. Борисова

Дарья Кажевка, 6 класс, Гимназия № 3 г. Борисова

Победитель конкурса «Пушкинград» – Тимур Бобрик (Кроссворд «Названия профессий в произведениях А.С.Пушкина») ГУО «Средняя школа №9 г. Борисова», учитель Татьяна ВалерьевнаПашкевич.

Лауреаты республиканского конкурса по созданию видеороликов с записью экскурсий по местам Беларуси, связанным с именем А.С. Пушкина, «Пушкин и Беларусь»:

Государственное учреждение образования «Гимназия №3 г. Борисова» – Анастасия Викторовна Мирочник, Александра Владиславовна Ханкевич, Ульяна Сергеевна Шлыкович, Кирилл Вячеславович Белый, учащиеся 9 «В» класса (руководитель Людмила Григорьевна Зубакина).

Поздравляем!!!!

http://www.rooborisov.by/

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подведены итоги республиканского проекта «Мы говорим о Пушкине», организатором которого является Белорусская ассоциация «Конкурс» при содействии...
 
Новости дня
Новости разные
 
На конкурсе «Королева весна–2019» выбрали самую красивую студентку. Она из Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика