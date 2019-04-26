Борисовчане говорят о Пушкине

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Реализация проекта проводилась по следующим направлениям:

конкурс методических разработок уроков и внеклассных мероприятий («Душа в заветной лире»);

конкурс детских работ, посвященных поэту («У каждого свой Пушкин»);

конкурс авторских кроссвордов, ребусов, шарад, мини-викторин по биографии и творчеству А.С. Пушкина («Пушкинград»);

создание видеороликов с записью посещения мест в Беларуси, связанных с именем А.С. Пушкина («Пушкин и Беларусь»);

конкурс исследовательских работ по биографии и творчеству А.С. Пушкина («Загадки Пушкина»).

Организаторы проекта «Мы говорим о Пушкине» благодарят за участие в конкурсе «Душа в заветной лире…» ряд педагогов, среди которых Наталья Михайловна Зябко, учитель ГУО «Лошницкая средняя школа Борисовского района».

Определены лучшие работы участников республиканского конкурса для учащихся средних общеобразовательных учреждений Республики Беларусь, юных поэтов, прозаиков, публицистов, художников, в номинациях: стихи; эссе; странички из дневника; иллюстрации. Лучшие работы учащихся войдут в сборники издательства «Белорусская ассоциация «Конкурс», которые будут подготовлены для поощрения участников игры-конкурса «Журавлик-2018», а также будут вручены авторам лучших работ. Среди них:

Ксения Бузенкова, Новосадская СШ Борисовского района,

Софья Голдович, СШ № 22 г. Борисова

Софья Ермаченок, 4 класс, Гимназия № 1 г. Борисова

Алексей Кажевка, 5 класс, Гимназия № 3 г. Борисова

Дарья Кажевка, 6 класс, Гимназия № 3 г. Борисова

Победитель конкурса «Пушкинград» – Тимур Бобрик (Кроссворд «Названия профессий в произведениях А.С.Пушкина») ГУО «Средняя школа №9 г. Борисова», учитель Татьяна ВалерьевнаПашкевич.

Лауреаты республиканского конкурса по созданию видеороликов с записью экскурсий по местам Беларуси, связанным с именем А.С. Пушкина, «Пушкин и Беларусь»:

Государственное учреждение образования «Гимназия №3 г. Борисова» – Анастасия Викторовна Мирочник, Александра Владиславовна Ханкевич, Ульяна Сергеевна Шлыкович, Кирилл Вячеславович Белый, учащиеся 9 «В» класса (руководитель Людмила Григорьевна Зубакина).

Поздравляем!!!!