Как понять, что вы нравитесь молодому человеку? 5 признаков

Источник материала: СТВ

Новости мира. Есть одна цитата: «Мужчина, когда притворяется, что влюблён, старается быть весёлым, галантным, оказывать всяческое внимание. Но если он влюблён по-настоящему, он похож на овцу». Автор цитаты – Агата Кристи.

Мы решили поговорить о животрепещущем вопросе, который волнует умы многих юных особ, сомневающихся в своей привлекательности или желающих знать наверняка, что они нравятся юноше/мужчине.

Строго говоря, всё довольно индивидуально, но несколько общих признаков влюблённости могут проявляться у большинства парней. Для пущей наглядности разберёмся в этом по пунктам.

1. Регулярно пишет.

В наши цифровые времена переписка стала важной частью общения. Иногда бывает и такое, что при личной встрече люди садятся рядом, но продолжают переписываться между собой в соцсетях. Итак, если молодой человек пишет вам не с просьбой «ёу, красотка, дай списать химию», а с целью узнать больше о вас, то это первый сигнал. Обычно юноша не станет отвлекаться от World of Tanks, Dota 2 или World of Warcraft. Обсудить фильм или сходить погулять молодой человек может с уже привычной ему компанией друзей. Стоит отметить, что если парень написал 1,2,3 раза, то это ещё ни о чём не говорит. Про бесчисленные «лайки» можно даже не упоминать. Если же он продолжительно время пишет регулярно, то здесь уже одно из двух: либо вы потрясающий собеседник и друг, либо вы кажетесь ему привлекательной.

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Фото: Анна Волкова

2. В вашем присутствии пытается проявить себя, но нередко попадает в неловкие ситуации.

Даже исключительно талантливый эквилибрист при виде своей возлюбленной может внезапно упасть на ровном месте. Легко управляющийся с 9 шарами жонглёр не удержит в руках два апельсина, предлагая один из них девушке, с которой хочет встречаться. Пытается открыть крепко закупоренную ёмкость, но от волнения у юноши потеют руки и крышка проскальзывает. Конечно, встречаются и такие представители мужского пола, которые одной рукой поймают брошенную в них пухлую и размахивающую крыльями курицу, при этом не изменившись в лице и не растрепав причёску, но это исключение. В общем, если при вашем присутствии парень роняет всё подряд, спотыкается и обливается водой, тот тут одно из двух: либо у него врождённая неуклюжесть, и он такой всегда, либо вы ему интересны.

3. Голос.

Если при вашем присутствии у молодого человека повышается или понижается голос – на это стоит обратить внимание. Повышающийся голос может говорить о сильном волнении, понижающийся – о желании выглядеть мужественнее в глазах девушки. Разумеется, голос меняется и в зависимости от настроения, поэтому чётким индикатором симпатии его считать нельзя.

4. Взгляд.

Часто смотрит на вас, но отводит глаза, когда вы встречаетесь взглядом. Если молодой человек с лёгкой улыбочкой скользит по вам взглядом, даже когда вы явно это заметили, и не смущается смотреть вам в глаза – это говорит не о действительной влюблённости, а о желании провести с вами время. Чаще – о желании провести с вами ночь. Действительно влюблённый юноша не будет пропускать волнительные стадии переглядываний, обнимашек, первого поцелуя и так далее. Поэтому и смотреть он на вас будет просто потому, что вы ему нравитесь, а не потому, что он оценивает параметры вашего тела. Уже наученные жизнью «пикаперы» могут имитировать это волнение, но вот расширить зрачки у них не получится, поскольку это рефлекс. Если при виде вас у юноши расширяются зрачки, то здесь одно из трёх: или вы в тёмном помещении, или он вас боится, или вы ему нравитесь.

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5. Помощь.

Обычно влюблённый парень всегда готов прийти на помощь девушке, которая ему симпатична. Тут два в одном: и красавице помочь, и себя показать. Да ещё определённые юноши втайне надеются, что за помощь им перепадёт телесный контакт, например, объятия или поцелуй в щёчку. С другой стороны, ряд молодых людей, напротив, не любит помогать той, которая ему нравится. Эти парни рассуждают так: «Мне с ней Х лет вместе жить, я же утомлюсь постоянно помогать. Я хочу, чтобы моя девушка была самостоятельной и самодостаточной». Такой представитель мужского пола будет оказывать разовую помощь всем, но не симпатичной ему девушке. В то же время большинство молодых людей будет услужливо открывать перед привлекательной ему особой двери, подавать руку при подъёме на возвышенности или выходе из транспортного средства, предлагать поднести тяжести и так далее.



Фото: vk.com/inedyalkova

И напоследок опровергнем несколько мифов.

1) Стоит к вам лицом; общаясь с вами, широко расставляет ноги; закинув ногу на ногу, неосознанно указывает носком обуви на вас и так далее. Нет, это ерунда. Верно, никто не отменял подсознательные мимику, позы и жесты, но в данном случае это не говорит ни о чём. Стоит лицом к вам – просто заинтересован в разговоре. Широко расставляет ноги – чувствует себя уверенно или для дополнительной устойчивости. Указывает носком обуви. Парень сидит, как ему удобно, а носок обуви указывает в случайном направлении.

2) Помнит о ваших хобби, имя вашей мамы, совместный поход по магазинам и так далее. Хобби у него могут быть такие же или, как вариант, у парня хорошая память. Помнит имя вашей мамы. Возможно, его маму или какую-то из его знакомых зовут также, за счёт ассоциации и запомнил. Совместный поход по магазинам. Обычно помнит по причине сильного эмоционального потрясения от «скучно, я хочу домой» до «она ходит уже 5 часов, мои ноги на пределе, а она свежа и бодра. О, господи, я такой слабый! Я должен больше жать железа!».

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3) Игнорирует вас, не замечаетваше отсутствие, бывает грубоват. Тут, наверное, и пояснять не нужно – парню девушка неинтересна. Но, почему-то, иногда впечатлительные юные особы считают, что дела обстоят противоположным образом. Нет.

На этом всё. Не нужно считать, что написанное здесь является абсолютной истиной. Всегда важно учитывать совокупность факторов. Удачи!