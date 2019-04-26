Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета





Сохраняют традиции

В минувшее воскресенье участники фольклорно-обрядового кружка «Спадчына» Погородненского ЦКиНТ стучались в дома односельчан и жителей д. Осова с песнями и пасхальными поздравлениями. Белорусский обряд «Валачобнікі» возродили взрослые участники кружка, а дети интерпретировали «Жачкі». Сопровождал «волочобников» гармонист Михаил Жук.

Соревновались в «Здоровье»

С 16 по 19 апреля в Пинске проходили республиканские соревнования среди учреждений образования по летнему многоборью «Здоровье». От каждой области команды сельских школьников соревновались в стрельбе, прыжках, беге, силовых упражнениях. В составе сборной Гродненской области выступили трое юных спортсменов из нашего района: Валерия Кулевич (Беняконская СШ), Валерия Ивашкевич (Радунская СШ), Виктор Ладыш (Погородненская СШ). В тройку лидеров Гродненщина не вошла, но наши ребята хорошо показали себя в личных первенствах по возрастным категориям, добавив в копилку команды высокие результаты. У Виктора Ладыша — 2-е место, у Ивана Ивашкевича — 4-е.







Разработки педагогов оценили

С 16 по 19 апреля в рамках Года малой родины проходила XVIII республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. Девять работ представили учреждения образования нашего района. Четыре из них высоко оценены жюри. За разработку конкурсных материалов педагоги награждены Дипломами Министерства образования Республики Беларусь: I степени — руководитель историко-краеведческого музея «Наследие» Заболотского УПК Ф.С. Войшнис, IІ степени — педагог дополнительного образования Ф.Ф. Габис и инженер-программист Радунской СШ Т.С. Василяускайте, педагог-организатор С.В. Войтеховская и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Полецкишской СШ Г.Э. Станкевич, III степени — учитель истории Дотишской СШ Е.Р. Руселевич.

Без барьеров

Полную информацию об объектах Вороновщины, где создана безбаръерная среда, люди с инвалидностью могут получить на сайте ТЦСОН centrvor.grodno.by. Перечень зданий с установленными пандусами, поручнями и заниженными порогами размещен во вкладке «Карта доступности, безбарьерная среда». В него включены объекты здравоохранения, торговли, общественного питания, культуры, придорожного сервиса и другие.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.