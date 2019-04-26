Вороновщина готовится встретить Первомай

Источник материала: Вороновская газета





По инициативе Вороновского районного объединения профсоюзов 30 апреля в 15.00 в государственном учреждении культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества» состоится торжественное мероприятие «Славен трудом человек!», посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси.

Вниманию присутствующих будет представлена тематическая выставка «Мы працаю славім наш край!» о наших трудолюбивых земляках, внесших значимый вклад в развитие района. Профсоюзная молодежь пригласит гостей праздника присоединиться к акции «Профсоюзному движению Беларуси — 115 лет!» Настоящий «Парад профессий!» продемонстрируют учащиеся Вороновского колледжа сельскохозяйственного производства. Подготовили организаторы праздника и слайд-шоу «Мы гордимся своей профессией!»

«Преемственность поколений — будущее страны» — под таким девизом состоится чествование шести трудовых династий организаций и предприятий Вороновщины. Многочисленные награды районного исполнительного комитета и районного объединения профсоюзов будут вручены лучшим труженикам, социальным партнерам и ветеранам труда.

Праздничное настроение зрителям подарят лучшие исполнители и творческие коллективы.

Татьяна Дудко.