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Вороновщина готовится встретить Первомай

27.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вороновщина готовится встретить Первомай

По инициативе Вороновского районного  объединения профсоюзов 30 апреля в 15.00 в государственном учреждении культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества» состоится торжественное мероприятие «Славен трудом человек!», посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси.

Вниманию присутствующих будет представлена тематическая выставка «Мы працаю славім наш край!»  о наших трудолюбивых земляках, внесших значимый вклад в развитие района. Профсоюзная молодежь пригласит гостей праздника присоединиться к акции «Профсоюзному движению Беларуси — 115 лет!»   Настоящий «Парад профессий!» продемонстрируют учащиеся Вороновского колледжа сельскохозяйственного производства. Подготовили организаторы праздника и  слайд-шоу «Мы гордимся своей профессией!»

«Преемственность поколений — будущее страны» — под таким девизом состоится чествование шести трудовых династий организаций и предприятий Вороновщины. Многочисленные награды  районного исполнительного комитета и  районного объединения профсоюзов будут вручены лучшим труженикам, социальным партнерам и ветеранам труда.

Праздничное настроение зрителям  подарят лучшие исполнители и творческие коллективы.

Татьяна Дудко.

 
 
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По инициативе Вороновского районного  объединения профсоюзов 30 апреля в 15.00 в государственном учреждении культуры «Вороновский районный центр культуры и...
 
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