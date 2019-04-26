День информирования в Глуске: от частного к общему

Источник материала: Радзiма





Об охране труда, пожарной безопасности, правопорядке и других не менее важных вопросах шла речь в ДРСУ № 213, с работниками которого встретился председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха во время прошедшего в апреле единого дня информирования населения.

О том, что в Могилёвской области увеличилось число несчастных случаев на производстве с 221 в 2017 году до 299 в 2018-м, о причинах таких происшествий рассказала начальник отдела управления по труду, занятости и социальной защите Галина Куделко.

В очередной раз о недопустимости выжигать сухую растительность и об ответственности за палы травы напомнил начальник РОЧС Андрей Каминский. По данным на 8 апреля, проинформировал он, на территории области из-за сжигания травы и мусора произошло 27 пожаров в частном жилом секторе. Последствия трагичны: погибло 2 человека (в Горецком и Хотимском районах), пострадало 3 человека (в Могилёвском, Мстиславском и Чаусском районах). Уничтожен 1 нежилой дом и 20 хозяйственных строений, повреждено 14 домов и 25 хозяйственных строений.







В этом году на лечение от алкоголизма в ЛТП отправлено 10 глусчан, за 2018 год — 29. Эта одна из мер, которые правоохранительные органы используют в борьбе с пьянством, отметил начальник РОВД Игорь Качалов. Он также сообщил, что милиция постоянно проверяет сторожевую охрану предприятий: в нетрезвом виде на рабочем месте было задержано 8 человек. Ведется целенаправленная работа по профилактике семейных скандалов, возникают они в основном на почве пьянства. В 2018 году было выдано около двух десятков защитных предписаний (это когда скандалисту милиция запрещает в течение месяца-двух появляться дома). После такой меры, сказал Игорь Качалов, скандалов в этих семьях не было. Еще одна «головная боль» РОВД — пьяные пешеходы и велосипедисты на дорогах, особенно ночью. Сотрудники ГАИ стараются таких граждан с дорог убрать, однако не всегда и не везде это удается. Бывает, что лежащие или идущие под градусом люди калечатся или гибнут под колесами.

О том, что за деньги, собранные в 2018 году на районном субботнике, куплено новое оборудование в Глусскую центральную районную больницу, сообщила главный врач Ирина Петрова.

О планах на 2019 год рассказал и. о. директора УКП «Жилкомхоз» Александр Лугин. В числе перечисленного им: замена 1,6 км тепловых сетей, строительство станции обезжелезивания воды в Берёзовке, замена 3 км водопроводных сетей на участках с предельным износом труб (на селе таких участков, кстати, 28 км) и ряд других работ. По словам Александра Лугина, с приходом весны люди активнее стали заказывать в «Жилкомхозе» окна ПВХ, тем более что купить их можно в рассрочку, также коммунальники предлагают тротуарную плитку и бордюры. Что касается улиц, то первая в очереди на ремонт — Луначарского, в районе СШ № 2.

Коммунальная тема редко остается без внимания людей, когда они встречаются с руководителем района. Вот и у дорожников, оказывается, есть вопросы по дорогам. Проблемы, считают люди, есть на улицах Шваякова, Кирова (тротуар от СШ № 1 до школы искусств), Романа Тупицы и подобных ей улицах с гравийным покрытием, которое тоже нужно ремонтировать. Сейчас, ответил председатель райисполкома, решается вопрос с открытием в Глусском районе гравийного карьера (пока гравий возят из-за пределов района). Будет свой карьер — будет меньше проблем. Что касается улиц Кирова и Шваякова, Степан Чечуха пообещал выехать и посмотреть, что можно сделать.

Почему «Жилкомхоз» не забирает срезанные ветки и другие растительные остатки? Такой вопрос прозвучал не только в ДРСУ, он в «лидерах» среди гневных обращений к коммунальникам и даже к журналистам.

Степан Чечуха поясняет: ботву, дерн, траву и тому подобные отходы «Жилкомхоз» по закону должен вывозить за отдельную плату на отдельном транспорте или хозяева должны их компостировать на своих участках, ветки — рубить и сжигать с соблюдением правил пожарной безопасности. Возить отходы с огородов за счет районного бюджета — неправильно, эти деньги должны идти на ремонты и благоустройство.

В качестве примера и. о. директора УКП «Жилкомхоз» Александр Лугин рассказывает, что возле некоторых дворов, бывает, стоит 40 мешков яблок или 12 мешков битого кирпича, горами лежат ветки, картофельная ботва, вырванные цветы… Машина (в «Жилкомхозе» только два мусоровоза) проехала 3-4 таких дома — и полная, порой, чтобы вывезти мусор с одной улицы, дня не хватает, а расход топлива увеличивается в разы. К тому же грузчик обязан загружать то, что мы выбрасываем в мусорное ведро, а не тяжеленные мешки.

Некоторые люди не понимают, почему у них не забирают растительные остатки, ведь они платят за вывоз мусора, но коммунальных отходов у них практически нет. Наверное, стоит напомнить, что отходы не просто вывозят на полигон. Пластик, бумагу и другие материалы сортируют, пакуют, возят и сдают на предприятия вторичной переработки. Но ведь и это еще далеко не все траты, есть еще хранение, захоронение, утилизация отходов, обслуживание полигонов ТКО… Так что быть хозяевами на земле — это не только вынести мусор со своего двора на улицу. Надо еще позаботиться и об этой улице, и о поселке, и даже о свалке.

Ирина ГРОМЫКО

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