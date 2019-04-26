Источник материала: Новости Волковыска

Реализация пиловочного бревна без предоплаты причинила ущерб Сморгонскому и Волковысскому лесхозам в размере почти 60 тыс. рублей

Факты превышения служебных полномочий должностными лицами двух государственных лесохозяйственных учреждений установлены работниками Лидского и Волковысского межрайонных отделов управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. Проверочные мероприятия осуществлялись в рамках выполнения поручения Главы государства о наведении порядка в лесной отрасли.

Так, главные инженеры ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» и «Волковысский лесхоз» организовали реализацию пиловочного бревна сосны без предоплаты частному предприятию, зарегистрированному в Минске . Столичная фирма продала это пиловочное бревно, но полученные от покупателей деньги не перечислила на счета лесохозяйственных учреждений.

Следует пояснить, что с этой столичной фирмой у лесхозов были заключены биржевые договоры на поставку продукции по стопроцентной предоплате. Однако должностные лица государственных лесохозяйственных учреждений проигнорировали это обязательное для исполнения условие договоров. Более того, у главных инженеров не было полномочий принимать подобные решения.

Работники финансовой милиции выясняют причины неправомерных действий должностных лиц, из-за которых лесхозам причинен ущерб в размере почти 60 тыс. рублей.

Волковысским и Лидским межрайотделами управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в отношении главных инженеров лесохозяйственных учреждений возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.

Правовая оценка будет дана и действиям директора (он же учредитель) столичной фирмы, которая не рассчиталась с лесхозами за реализованную продукцию.