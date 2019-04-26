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Минэнерго РФ создало межведомственную комиссию по проверке нарушения качества нефти в "Дружбе"

27.04.2019 18:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Приказом министра энергетики России Александр Новака создана межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу "Дружба", говорится в сообщении ведомства.

В комиссию войдут руководители и заместители федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедра, Ростехнадзор, Росстандарт, а также ПАО "Транснефть".

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, 25 апреля, стало известно о приостановке транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу Мозырь - Броды.

26 апреля в Минске прошли переговоры с партнерами из Беларуси, Польши и Украины об ухудшении качества российской нефти, с российской стороны во встрече участвовали представители министерства энергетики РФ, "Транснефти" и "РЖД".

По результатам переговоров приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента. Это позволит, как ранее предполагалось, до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Беларусью, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода.

"Транснефть" заявила, что загрязнение нефти было умышленным на узле учета, принадлежащем частной компании.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай на встрече белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил ситуация с качеством нефти в экспортном нефтепроводе "Дружба".

"Прежде всего, нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место и что конкретно попало. Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб", - заявил В.Путин журналистам 27 апреля на пресс-конференции в Пекине.

Премьер РФ Дмитрий Медведев в субботу поручил Минэнерго и Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в семидневный срок организовать проверку по факту нарушений показателей качества нефти, транспортируемой в Беларусь и Восточную Европу, сообщили в пресс-службе правительства России.

Согласно поручению главы правительства, виновные в этих нарушениях должны быть наказаны, материалы проверки переданы в прокуратуру, а профильные ведомства должны в течение недели подготовить предложения с целью не допустить поставок некачественной нефти впредь.

 
Теги: Минск
 
 
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Приказом министра энергетики России Александр Новака создана межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по...
 
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