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Трудно сказать, что будет с мировым нефтерынком после решения Трампа по Ирану - Путин

27.04.2019 17:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином ситуацию с решением президента США Дональда Трампа по санкциям в отношении Ирана. "Мы не обсуждали с главой КНР вопросы, связанные с нашим сотрудничеством с Ираном, ну практически не обсуждали, и нефтяные вопросы тоже не обсуждали. Готова ли Россия удовлетворить потребности Китая... (в нефти, ввиду того, что Китай является одним из крупнейших покупателей иранской нефти) - Россия готова удовлетворить потребности Китая и многих других наших партнеров в мире", - сказал он.

"Мы крупнейший производитель в мире, сейчас вот США побольше добывают. Мы добываем 11,5 млн баррелей в сутки. И можем еще больше добывать. Колеблется - то мы больше, то наши саудовские друзья, то американские партнеры, но примерно равные объемы. Но у нас, конечно, потенциал колоссальный. Но дело не в потенциале - дело в том, что у нас есть договоренности с ОПЕКом о том, что мы будем держать определенный уровень добычи. Эти договоренности действуют до июля текущего года", - подчеркнул российский президент.

"А вот американские решения, связанные с различными санкционными мерами в отношении Иранадолжны вступить в силу в начале мая. Вот я не представляю, как мировой энергетический рынок отреагирует на эти события. У нас есть договоренности с ОПЕК - мы их выполняем. Насколько нам известно, все наши партнеры по ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, не отказываются от достигнутых нами договоренностей в рамках ОПЕК+. Что произойдет с мировым рынком энергетики - мне трудно сказать. Мы с китайскими друзьями этот вопрос не обсуждали", - сказал В.Путин.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана. В результате Иран снизил нефтедобычу, а ОПЕК+ приняла решение об ее увеличении.

В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранскойнефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. Эти послабления предполагали, что Иран продолжит экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.

Три из восьми стран, которые получили освобождение от санкций США в ноябре прошлого года, уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань.

Саудовская Аравия является неформальным лидером стран ОПЕК в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи. В сделке сейчас участвуют 11 стран ОПЕК и 10 стран, не входящих в картель. Лидером со стороны не-ОПЕК является Россия. Любым решениям ОПЕК+ предшествуют двусторонние договоренности России и Саудовской Аравии - двух крупнейших производителей нефти в мире (в 2018 году их обогнали США).

На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что со 2 мая санкции будут возобновлены в полном объеме, заручившись тем, что Саудовская Аравия и ОПЕК смогут восполнить поставки нефти на рынок. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что будет консультироваться с партнерами, добывающими нефть.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны).

При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с (страна уже перевыполнила свои обязательства на 500 тыс. б/с - ИФ). Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином ситуацию с решением президента США Дональда Трампа по санкциям в отношении Ирана. "Мы не...
 
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