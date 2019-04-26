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Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь»

27.04.2019 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 300 международных соглашений на 64 миллиарда долларов. В Пекине завершился крупный политический саммит, собравший 37 лидеров государств и правительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь»

В его работе принял участие и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: Наша общая задача – координация действий стран на всём протяжении «Пояса и пути»

В своем выступлении белорусский Президент отметил необходимость расширения экономического сотрудничества и снятия всех существующих барьеров, особенно между Китаем и Европой.

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь»

На полях саммита Александр Лукашенко провел ряд двусторонних встреч. Одна из них прошла с сербским коллегой Александром Вучичем. В разговоре стороны сделали акцент на развитии белорусско-сербских отношений.

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь»

Также Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Белград. В этот же день глава белорусского государства провел переговоры с вице-президентом ОАЭ, во время которых лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество между странами.

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь»

В Пекине у главы государства был предусмотрен достаточно плотный рабочий график. Это и официальные двусторонние переговоры, и неформальное общение с зарубежными лидерами. И надо отметить, что таких встреч оказалось больше, чем было запланировано.

Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь»

Вечером участники саммита были приглашены на торжественный прием от имени Си Цзиньпина. Здесь Александр Лукашенко пообщался с Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображена деревня, в которой он рос
 
 
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Новости Беларуси. Почти 300 международных соглашений на 64 миллиарда долларов. В Пекине завершился крупный политический саммит, собравший 37 лидеров государств и...
 
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