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Соглашений на 64 млрд долларов: в Пекине завершился политический саммит «Один пояс – один путь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почти 300 международных соглашений на 64 миллиарда долларов. В Пекине завершился крупный политический саммит, собравший 37 лидеров государств и правительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его работе принял участие и Александр Лукашенко.
В своем выступлении белорусский Президент отметил необходимость расширения экономического сотрудничества и снятия всех существующих барьеров, особенно между Китаем и Европой.
На полях саммита Александр Лукашенко провел ряд двусторонних встреч. Одна из них прошла с сербским коллегой
Также Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Белград. В этот же день глава белорусского государства провел переговоры с вице-президентом ОАЭ, во время которых лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество между странами.
В Пекине у главы государства был предусмотрен достаточно плотный рабочий график. Это и официальные двусторонние переговоры, и неформальное общение с зарубежными лидерами. И надо отметить, что таких встреч оказалось больше, чем было запланировано.
Вечером участники саммита были приглашены на торжественный прием от имени Си Цзиньпина. Здесь Александр Лукашенко пообщался с Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным.
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Новости Беларуси. Почти 300 международных соглашений на 64 миллиарда долларов. В Пекине завершился крупный политический саммит, собравший 37 лидеров государств и...
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