Мнение: Фундаментальная ошибка сторонников белорусской приватизации

Александра Лукашенко на вопросы после его послания к народу и Национальному собранию РБ 19 апреля мы стали свидетелями очередной попытки представителей белорусской оппозиции убедить президента в необходимости проведения приватизации. Подобные события происходят уже не в первый раз, и все они похожи друг на друга, пишет belrynok.by Во время ответовна вопросы после его послания к народу и Национальному собранию РБ 19 апреля мы стали свидетелями очередной попытки представителей белорусской оппозиции убедить президента в необходимости проведения приватизации. Подобные события происходят уже не в первый раз, и все они похожи друг на друга, пишет





На этот раз попытку предприняла депутат Палаты представителей Анна Канопацкая. Она традиционно предложила открыть фондовый рынок и выпустить в продажу акции белорусских промышленных гигантов. На это президент дал не менее традиционный ответ. Он сообщил, что не против продать, например, Беларуськалий, но за 30 млрд. долларов, а предлагают только 5 млрд. долларов. Та же самая ситуация и с БелАЗом, и с МАЗом, которые, по словам президента, все хотят получить бесплатно.





Тему приватизации президент затронул и в самом послании. Он прокомментировал предложение неназванных людей из правительства передать землю эффективным фермерским хозяйствам, которые, в отличие от крупных сельскохозяйственных предприятий, не обращаются к государству за помощью. Лукашенко сообщил, что к нему часто обращаются успешные фермеры с предложением дать им больше земли. И президент предлагает неэффективные сельскохозяйственные предприятия, которых в стране около 20%. Но фермеры на такое предложение отвечают, что им нужна земля, а не деревни и люди. А это президента не устраивает.





Таким образом, из словесного сражения за приватизацию в очередной раз победителем вышел Александр Лукашенко. И вот что странно, в каком-то смысле он прав: действительно потенциальные инвесторы предлагают за белорусскую собственность маловато денег. Разумеется, 30 млрд. долларов за Беларуськалий – это несерьезная, завышенная цена, но и 5 млрд. долларов – тоже несерьезная величина. А что касается фермеров, то они действительно в своей массе не думают о других людях, а думают больше о земле.

Приватизация без реформы экономических институтов обречена на провал

Такой результат спора кажется довольно странным, ведь частная собственность в экономически развитых странах действительно доказала свою большую эффективность по сравнению с государственной. Но у нас это совсем не очевидно. В чем дело? Это значит только одно: между Беларусью и этими странами есть какое-то отличие, которого не замечают ни президент, ни его оппоненты. И это именно то, что делает частную собственность эффективной.





Впрочем, что это, известно. Наибольшего экономического успеха добились в тех странах, где в процессе формирования капитализма были созданы специальные экономические институты — системы норм и правил, — которые соблюдают частные собственники в своем бизнесе. Поэтому и в постоянном контроле государства нет необходимости – предприниматели осуществляют самоконтроль. В частности, это протестантская этика во многих европейских странах, это особая система воспитания управленцев – джентльменов в Великобритании, это принципы социально-экономической рыночной экономики, разработанные немецкими учеными и политиками после второй мировой войны. В тех странах, где подобных институтов нет или они слабы, частная собственность не обеспечивает высокого уровня развития экономики. Например, Греция, где таких институтов нет, так и не смогла создать эффективную экономику, несмотря на колоссальные внешние заимствования, и теперь клянчит у ЕС деньги, чтобы ее природные богатства не ушли с молотка, сокращая пенсии и зарплаты.





В существовании таких экономических институтов и кроется секрет успешной частной собственности и приватизации. Можно сказать, что эти институты являются фундаментом любой успешной капиталистической экономики.





И это касается не только западных стран, но и всех других успешных стран. Например, Южной Кореи. Секреты успешных преобразований в этой стране описал отец корейского экономического чуда, бывший президент Южной Кореи Пак Чон Хи в книге «Возрожденная Корея: модель развития». И что интересно, в этой книге он не акцентировал внимание на продаже акций крупнейших корейских корпораций на бирже, хотя это имело место. И он не расписывал процесс передачи земли фермерам, хотя это тоже имело место. Книга, в основном, посвящена описанию национальных экономических институтов – традиций, норм и правил поведения корейцев. Пак Чон Хи настойчиво подчеркивал то, что среди них имелись такие же, как и в Западной Европе и США, хотя они, разумеется, назывались по-другому. Он писал о том, как власти Кореи нашли эти нормы и правила, как помогли им окрепнуть и использовали как фундамент для рыночных преобразований (см. «Корейский путь для Беларуси»).





Таким образом, опыт других стран, как Запада, так и Востока, показывает, что для успешной приватизации в Беларуси, у нас должны заработать подобные экономические институты. Они сделают ненужным обязательную государственную собственность. Фермеры в силу то ли воспитания, то ли общественного мнения, то ли идеологических установок, сами будут думать не только о земле, но и о людях, которые на этой земле живут. Инвесторы просто посовестятся скупать за бесценок белорусские предприятия и предложат партнерские условия, а власти посовестятся просить за Беларуськалий 30 млрд. долларов. В результате удастся найти компромисс и выйти из того тупика, в котором Беларусь находится сейчас.





Для понимания ситуации можно сравнить указанные экономические институты с фундаментом в обычном жилом доме. Фундамент обеспечивает устойчивость всех конструкций здания, то есть их эффективное функционирование. Точно так же и институты обеспечивают эффективное функционирование всех элементов общества.





В Беларуси такого фундамента нет, а предложение Анны Канопацкой, как и большинства других сторонников приватизации, эквивалентно предложению построить дом без фундамента, уложив стены и паркетный пол прямо на землю. Построить такой дом, конечно, можно. Но простоит он недолго. Пол через пару лет сгниет, а стены после хороших дождей поплывут, и дом, чего доброго, развалится. Президент понимает такую перспективу дома без фундамента, на что и постоянно указывает своим оппонентам. Но те настаивают на своем, не понимая роли фундамента в доме.





Ситуация тупиковая. И она показывает, что причиной проблем с приватизацией у нас является не только противодействие президента, но и позиция ее сторонников, которые предлагают осуществлять ее без проведения преобразований экономических институтов, служащих фундаментом, необходимым для эффективного функционирования частной собственности при капитализме.





Ситуация кажется довольно странной, так как указанная роль экономических институтов хорошо известна, особенно протестантской этики. Поэтому игнорирование нашими сторонниками приватизации мирового исторического опыта тоже требует объяснения.





Фундаментальная ошибка Европы

Чтобы понять в чем дело, стоит обратить внимание на то, что создавать фундамент в виде зарекомендовавших себя в развитых странах экономических институтов не предлагают не только белорусские сторонники рыночных реформ, но и зарубежные эксперты. Например, Всемирный банк и ЕБРР активно выделяют деньги на поддержку частного сектора в нашей стране и много об этом говорят, но не на создание в Беларуси экономических институтов, подобных описанным выше. Вернее, деньги выделяются, но несистемно, а на отдельные институты, в частности, корпоративное управление и высшее образование. Но это делается вне связи с эффективностью приватизации и не подается как необходимое условие для ее проведения.

Почему так происходит?

И на этот вопрос ответ известен. Дело в особой идеологии, которая в настоящее время господствует в умах лидеров западных стран. Европейский комиссар по внутренней торговле Мишель Барнье описал ситуацию, которая сложилась в Европе, в программе «Без купюр» на телеканале «Евроньюс» 15 марта текущего года.





Вот его мнение: «Соединенное Королевство выходит из состава Евросоюза, это уже в какой-то мере исторически сложившийся факт. И то, что я хочу услышать от британцев, разъяснение: «почему «брексит»? В подготовленном соглашении описаны все последствия. Но почему 52% британцев проголосовали за выход из ЕС? Огромное количество проголосовавших «за» объяснили свой выбор теми же причинами, что имеются и у жителей некоторых регионов Франции, Бельгии, Италии и других стран. Это ощущение брошенности, отчужденности, незащищенности со стороны Европы, что ей, Европой, управляет бескомпромиссная бюрократия. …





Лично я думаю, что последние 30 лет Европа часто была наивной в своих торговых отношениях, что она совершила фундаментальную ошибку в момент начала глобализации, взрыва биполярного мира, который был четко устроен между Советским Союзом с одной стороны и Соединенными Штатами с другой. С ростом глобализации мы заметили явный прогресс, многие выбрались из крайней нищеты. Но, в то же время, витала идея вседозволенности, ультра-либерализма. И это была фундаментальная ошибка, которую совершили многие страны в мире, за которую мы платим до сих пор с начала финансового кризиса и либерализации рынка. Не было единого координационного центра. Я думаю, пришло время вернуться к фундаментальным принципам социальной рыночной экономики. И тут важны все три слова: Социальная Рыночная Экономика».





Суть ультралиберализма, который иногда называют неолиберализмом, псевдолиберализмом или рыночным фундаментализмом, говоря упрощенно, состоит в замене фундамента современной капиталистической экономики. Исторически таким фундаментом являются указанные выше и некоторые другие экономические институты. А в рыночном фундаментализме фундаментом считается рынок. Фундаменталисты не считают нужным учитывать природные (психологические, нравственные и т. д.) качества человека и полагают, что для функционирования капиталистического общества нет необходимости в создании какой-то там особой этики, джентльменском воспитании или представлениях о социальной рыночной экономике. Рынок у фундаменталистов выступает в роли волшебника, чудесным образом решающего все проблемы общества.





Эта концепция, которой в настоящее время руководствуется большинство европейских и американских лидеров, постепенно разрушает фундамент, на котором исторически были построены экономики этих регионов. И проблемы, которые сейчас в них возникают – выход Британии из ЕС, желтые жилеты во Франции, усиление позиций правых, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, объявившего торговую войну чуть ли не всему миру, – это все следствие разрушения фундамента капитализма. И хотя рыночный фундаментализм пока еще господствует в головах лидеров Европы, людей, думающих как он, становится все больше.





Рыночный фундаментализм еще не совсем развалил Европу и США, пожалуй, только потому, что они были созданы в течение столетий на крепком фундаменте в виде упомянутых выше экономических институтов, элементы которых в значительной степени еще продолжают действовать. Данная идеология господствует в западных странах еще только около 30 лет, а даже коммунистическая теория в России продержалась около 70 лет, пока не развалила экономику страны.





Впрочем, есть и исключения. За рубежом существует целое направление экономической теории – институционализм, в котором предпринимается попытка учесть природу человека и влияние правил и норм поведения людей на экономику. А в Беларуси доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом макроэкономического регулирования Института экономики НАН РБ, Александр Лученок активно работает в рамках неоинституциональной экономической теории. Он в 2018 году даже опубликовал научно-популярную книгу о применении таких идей к Беларуси («Институты правят экономикой»).





Выход не в проведении приватизации, а в создании фундамента для нее





Подведем итог. Большинство сторонников приватизации в нашей стране не учитывает, что для ее успешного осуществления мало убедить президента РБ, а надо сформировать определенный фундамент, обеспечивающий эффективность частной собственности, в виде специальных норм и правил, которые соблюдаются частными собственниками. Без таких экономических институтов приватизация обречена на провал.





Нам надо определиться, какую капиталистическую страну мы хотим построить. Бедную, как, например, Болгария, Молдавия, Гаити, или богатую, как Германия, США, Великобритания. Если мы хотим построить бедную страну, тогда, конечно, надо быстрее проводить приватизацию. Если богатую – то надо создавать фундамент рыночной экономики в виде специальных экономических институтов и опираться на них в процессе приватизации, так как это делал Пак Чон Хи.





То есть, нашей стране нужна не программа приватизации и лозунги о ее проведении, а программа создания экономических институтов типа тех, которые обеспечивают эффективность частной собственности в экономически развитых странах. Если мы хотим жить как в Германии или Великобритании, нам и надо брать пример с них, а не, допустим, с Болгарии и Молдавии.





Разумеется, мы не сможем импортировать протестантскую этику и систему воспитания джентльменов. Надо действовать так, как это делал Пак Чон Хи – найти в традиционной культуре нашего народа ростки таких же экономических институтов, поддержать их, взрастить и опереться на них в процессе экономических преобразований. А такие институты в Беларуси есть. Например, у нас не было ученых-институционалистов, таких как в США в начале 20 века (Ричард Эли, Торстейн Веблен и др.), работы которых значительно повлияли на социальное устройство США. Но зато у нас есть Федор Михайлович Достоевский, который в своих романах исследовал то же, что и институциональная теория – влияние природы человека на его поведение в обществе, и достиг впечатляющих результатов (см. «Рыночная экономика … по Достоевскому»). Он уже тогда оппонировал рыночному фундаментализму, то есть решал ту задачу, которая стоит перед современной Европой. Возможно, поэтому Достоевский классик не только русской, но и мировой литературы, его книги до сих пор популярны во всем мире, и до сих пор лучшие режиссеры мира снимают по ним фильмы. Кстати, он представитель дворянского рода из Полесья (его родовое гнездо – село Достоево – находится в Брестской области).





Результаты исследований Достоевского могут стать одним из элементов экономических институтов, необходимых для построения успешной капиталистической экономики в нашей стране. Это одно из конкурентных преимуществ Беларуси, которое может помочь подняться ее экономике. Подобные институты в нашей культуре надо искать и опираться на них. Хотя что-то, конечно, можно позаимствовать и из иностранного опыта, например, принципы социальной рыночной экономики.





Пока это не произойдет, ни приватизации, ни толку от нее в случае ее проведения, не будет. Это очень важный момент, который следует осознать белорусскому обществу.





Таким образом, проблема Беларуси не только в том, что Александр Лукашенко не понимает как вывести страну из кризиса и не пытается действовать как Пак Чон Хи. Проблема и в том, что и его оппоненты тоже не понимают, как создать эффективную капиталистическую экономику, и также вовсе не собираются действовать как Пак Чон Хи (хотя они, возможно, думают иначе). В этом их фундаментальная ошибка. Возникает тупик, из которого нам надо как-то выбираться. Все люди иногда совершают ошибки, главное их исправить, что никогда не поздно сделать.



