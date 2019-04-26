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В Бресте задержан лидер протеста против запуска аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк

27.04.2019 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дмитрия Бекалюка поместили в изолятор.


Активист Дмитрий Бекалюк. Фото – «Белсат»

27 апреля неизвестные задержали одного из лидеров протеста против запуска аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка. Сначала милиция отрицала, что активист находится у них. Позже стало известно, что он в ИВС. Его будут судить в понедельник, пишет Белсат.

«Его задержали трое в гражданской одежде возле дома, когда Дмитрий с сыном возвращались из магазина на велосипедах. Сейчась жена Бекалюка не может его найти, позвонила во все РОВД, там отвечают, что Дмитрия у них нет. С точки зрения международного права это – насильственное исчезновение», – заявил« Белсату» правозащитник Роман Кисляк.

Обновлено. В 17:00 Роман Кисляк подтвердил Белсату, что активист нашелся.

«Роман Бекалюк нашелся, он находится в ИВС Ленинского РОВД. В понедельник его доставят в суд», – сказал Кисляк.

В Бресте продолжается преследование противников аккумуляторного завода. В течение всей недели в судах рассматривались дела участников акций против его строительства – двенадцать человек получили штрафы на общую сумму Br 6375.

Наиболее жестко власти наказывают журналистов: очередной штраф в размере Br 2550 получили за сотрудничество с «Белсатом» Александр Левчук и Милана Харитонова.

24 апреля судья Ленинского суда Бреста Александр Семенчук осудил журналистов на 50 базовых величин (Br 1275) каждого по статье 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ). Левчука и Харитонову осудили за освещение традиционной воскресной акции против аккумуляторного завода.

«Власти добиваются, чтобы мы перестали освещать протест против аккумуляторного завода, каждое наше появление на площади в воскресенье откликается большим штрафом. Безусловно такие действия власти против нас можно назвать давлением и репрессиями, которые фактически не прекращаются с августа 2018 года», – сказал «Белсату» Алесь Левчук.




 
Теги: Брест
 
 
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