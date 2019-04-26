Культурной столицей Беларуси в 2020 году станет Лида

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Республиканская акция «Культурная столица года» проводится Министерством культуры и заинтересованными с 2010 года. В каждом из городов, которые были объявлены культурной столицей, реализуются инновационные проекты по презентации культурной самобытности этих городов, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности регионов. Главная цель - познакомить жителей страны с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь отечественных и иностранных туристов в регионы.

Брест в 2019 году станет культурной столицей СНГ

Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил город Полоцк. В 2011 году эстафету принял Гомель, затем - Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015). В 2016 году титул «Культурной столицы Беларуси» носил Молодечно, в 2017 году - Бобруйск, в 2018-м - Новополоцк. Почетный статус 2019 года - у Пинска. Коллегией Министерства культуры принято решение о придании статуса «Культурная столица года» в 2020 году Лиде.

Лида - культурный и промышленный центр Беларуси, второй по величине город в Гродненской области. Его визитной карточкой является Лидский замок, памятник оборонительного зодчества XIV века.

Сферу культуры города представляют 7 государственных учреждений, действует 36 непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества с наименованиями «народный», «образцовый», два имеют почетное звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь».

Ежегодно в Лиде проводится свыше 3 тыс. творческих мероприятий. Среди районных и городских праздников, фестивалей и конкурсов хорошо известными стали «Рождественский фестиваль в Лидском замке», фестиваль средневековой культуры «Меч Лидского замка», республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «ЛьВенок», областной джазово-эстрадный фестиваль-конкурс «Птица», региональные фестивали-конкурсы детского любительского хореографического творчества «Хрустальный башмачок», детского вокально-эстрадного творчества «Звездный дождь» и многие другие.