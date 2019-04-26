Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич работал в своем избирательном округе

Источник материала: Вороновская газета





На этот раз приемная пардработала в здании Беняконского сельсовета. На «болевых» точках местного масштаба заострил внимание директор КСУП «Элит-Агро-Больтиники» Юзеф Сурконт. Одна из них — отсутствие банкомата в агрогородке. Для жителей, да и гостей, приграничного аг. Бенякони вопрос очень значимый. Он на слуху представителей районной власти. Это подтвердила присутствовавшая на приеме граждан председатель Вороновского райсовета депутатов Елена Ганевич. В Бенякони выезжали представители областного управления Белагропромбанка для осмотра расположенных в населенном пункте зданий для возможного размещения устройства, которые соответствовали бы требованиям безопасности. А ужесточились они в связи с участившимися случаями краж, совершаемых из банкоматов. Но в пользу жителей вопрос на данном этапе не решился.







Руководитель сельхозпредприятия также задал вопрос по размеру коэффициента арендной платы за жилье, который разный у работников хозяйства, заключивших договора аренды в разные годы.

По его мнению, в высших законодательных кругах нужно пересматривать подходы к продаже неиспользуемого государственного имущества.

— С Юзефом Станиславовичем во время визитов в округ мы встречаемся часто. Кроме того, что он — грамотный руководитель, он — человек и депутат с активной жизненной позицией. Душой болеет за свое дело, внимательный к чаяньям своих земляков. И в этот раз он поднял вопросы, которые, конечно, волнуют не только его как руководителя, но и его подчиненных, земляков, — поделился мнением депутат. — И если возможность помочь существует, сделаю все необходимое. После окончания приема по сути обращений планирую сначала встретиться с руководителем РУП ЖКХ и территориальной структуры Белагропромбанка. Затем буду выходить на областной и республиканский уровни.

Ольга ВОРОБЬЕВА.