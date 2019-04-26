Откатились до прежнего состояния. Кое-где вернули повороты направо со вторых полос

Источник материала: Виртуальный Брест

Не будем иронизировать, как-никак праздник, не до этого. Просто констатируем факт - на перекрёстке проспекта Республики и Московской, как мы и предположили вчера , вернули вторые полосы с поворотом направо.



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Речь пока только о повороте с Московской на проспект Республики направо, и с проспекта на Московскую.



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На перекрёстке с 28-го Июля ничего не поменялось, как и на Я.Купалы. Может, не успели до праздников.



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По-прежнему - никакой официальной информации, тишина со стороны Брестской областной ГАИ .



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Ладно, мы уже привыкли, будем сами разбираться, что к чему.



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Тут на плакате ещё старый вариант, кстати:



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Вчера этих знаков ещё не было.



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