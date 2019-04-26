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Откатились до прежнего состояния. Кое-где вернули повороты направо со вторых полос

27.04.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Не будем иронизировать, как-никак праздник, не до этого. Просто констатируем факт - на перекрёстке проспекта Республики и Московской, как мы и предположили вчера, вернули вторые полосы с поворотом направо.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65694.php

Откатились до прежнего состояния. Кое-где вернули повороты направо со вторых полос

Речь пока только о повороте с Московской на проспект Республики направо, и с проспекта на Московскую.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65694.php

Откатились до прежнего состояния. Кое-где вернули повороты направо со вторых полос

На перекрёстке с 28-го Июля ничего не поменялось, как и на Я.Купалы. Может, не успели до праздников.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65694.php

Откатились до прежнего состояния. Кое-где вернули повороты направо со вторых полос

По-прежнему - никакой официальной информации, тишина со стороны Брестской областной ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65694.php

Откатились до прежнего состояния. Кое-где вернули повороты направо со вторых полос

Ладно, мы уже привыкли, будем сами разбираться, что к чему.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65694.php

Откатились до прежнего состояния. Кое-где вернули повороты направо со вторых полос

Тут на плакате ещё старый вариант, кстати:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65694.php

Откатились до прежнего состояния. Кое-где вернули повороты направо со вторых полос

Вчера этих знаков ещё не было.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65694.php

Откатились до прежнего состояния. Кое-где вернули повороты направо со вторых полос

 
 
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  Не будем иронизировать, как-никак праздник, не до этого. Просто констатируем факт - на перекрёстке проспекта Республики и Московской, как мы и предположили вчера,...
 
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