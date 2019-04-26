Источник материала: Виртуальный Брест

Те, кто хотят подзаработать - не ведитесь на эти объявления, это все "развод" чистой воды!



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Вот как всё будет: вы звоните, вам предлагают 30р за 500 объявлений, при этом говорят, что созвонится с начальством, а начальство вам будет звонить на Вайбер со скрытого росийского номера. Потом вам скажут забрать объявления в типографии "Агис". Потом вам скажут фотографировать каждое объявление. И высылать на почту.



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В итоге вас просто напросто кинут в ЧС (чёрный список, блокировка) и всё. Если вдруг кто то решит попробовать - задумайтесь, что у вас никаких "концов", и все, что вам известно, это российский номер в Вайбере и типография, которая не за что не отвечает.



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Я более чем уверен, что сейчас ещё найдутся люди которые на это пошли.