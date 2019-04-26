Православные верующие в Бресте освящают пасхальную пищу и готовятся к Христову Воскресению

Источник материала: Виртуальный Брест

27 апреля 2019 года православные верующие с самого утра шли в храмы - Свято Симеоновский кафедральный собор Бреста, Свято Николаевскую братскую церковь и другие.



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смотрите фото храмов Бреста с высоты

Нарядные люди. Дружные семьи. Детская ладошка крепко держится за папину руку. Бабушка повязывает платок на голову внучке, потому что не должно женщине и девушке находится в храме Господнем с непокрытой головой.



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На установленных в тени столах – корзинки и пакеты со снедью – крашеные яйца и праздничные хлеба, колбаса и мясо, овощи, яблоки и экзотические фрукты. Традиционное освящение продуктов. Традиционное пожертвование для самых обездоленных: сирот, инвалидов и стариков, бездомных и болящих, которые будут вынуждены встретить Пасху не дома.