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Православные верующие в Бресте освящают пасхальную пищу и готовятся к Христову Воскресению
27.04.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
27 апреля 2019 года православные верующие с самого утра шли в храмы - Свято Симеоновский кафедральный собор Бреста, Свято Николаевскую братскую церковь и другие.
Нарядные люди. Дружные семьи. Детская ладошка крепко держится за папину руку. Бабушка повязывает платок на голову внучке, потому что не должно женщине и девушке находится в храме Господнем с непокрытой головой.
На установленных в тени столах – корзинки и пакеты со снедью – крашеные яйца и праздничные хлеба, колбаса и мясо, овощи, яблоки и экзотические фрукты. Традиционное освящение продуктов. Традиционное пожертвование для самых обездоленных: сирот, инвалидов и стариков, бездомных и болящих, которые будут вынуждены встретить Пасху не дома.
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27 апреля 2019 года православные верующие с самого утра шли в храмы - Свято Симеоновский кафедральный собор Бреста, Свято Николаевскую братскую церковь и другие. ...
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