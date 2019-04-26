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В Бресте началось строительство ресторана сети «МакДональдс»
27.04.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте «МакДональдс» с «МакДрайв» появится уже этой осенью. Он будет расположен в границах: Варшавское шоссе — улица 28 Июля — улица Октябрьской Революции. В компании открытие ресторана называют «одним из прекрасных подарков к тысячелетию города над Бугом». Кстати, возле брестского ресторана планируется построить детскую игровую площадку площадью 1350 квадратных метров, пишет
Мы посмотрели, на каком этапе строительство и убедились - работы действительно начались.
По периметру площадки уже готовы ямки для столбов ограды, к месте строительства интенсивно привозят песок, чтобы подсыпать низкий участок до нужного уровня.
Можно обратить внимание, что огорожена и часть зелёной зоны, но судя по плану, детская игровая площадка будет не там.
Конечно, для автолюбителей предусмотрена парковка. Успеют ли строители до празднования 1000-летия? Придётся постараться, так как основные мероприятия будут как раз по-соседству, на
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В Бресте «МакДональдс» с «МакДрайв» появится уже этой осенью. Он будет расположен в границах: Варшавское шоссе — улица 28 Июля — улица Октябрьской Революции. В...
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