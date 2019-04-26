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В Бресте началось строительство ресторана сети «МакДональдс»

27.04.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте «МакДональдс» с «МакДрайв» появится уже этой осенью. Он будет расположен в границах: Варшавское шоссе — улица 28 Июля — улица Октябрьской Революции. В компании открытие ресторана называют «одним из прекрасных подарков к тысячелетию города над Бугом». Кстати, возле брестского ресторана планируется построить детскую игровую площадку площадью 1350 квадратных метров, пишет TUT.BY


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65691.php

В Бресте началось строительство ресторана сети «МакДональдс»

Мы посмотрели, на каком этапе строительство и убедились - работы действительно начались.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65691.php

В Бресте началось строительство ресторана сети «МакДональдс»

По периметру площадки уже готовы ямки для столбов ограды, к месте строительства интенсивно привозят песок, чтобы подсыпать низкий участок до нужного уровня.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65691.php

В Бресте началось строительство ресторана сети «МакДональдс»

Можно обратить внимание, что огорожена и часть зелёной зоны, но судя по плану, детская игровая площадка будет не там.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65691.php

В Бресте началось строительство ресторана сети «МакДональдс»

Конечно, для автолюбителей предусмотрена парковка. Успеют ли строители до празднования 1000-летия? Придётся постараться, так как основные мероприятия будут как раз по-соседству, на Гребном канале с 6 по 8 сентября.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте «МакДональдс» с «МакДрайв» появится уже этой осенью. Он будет расположен в границах: Варшавское шоссе — улица 28 Июля — улица Октябрьской Революции. В...
 
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