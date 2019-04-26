Новый храм по ул. Гродненской откроет свои двери перед брестчанами сегодня, 27 апреля

Источник материала: Виртуальный Брест

Строительство началось в мае 2018 года на пустыре возле улиц Гродненской и Гоздецкого. Всего за одиннадцать месяцев было воздвигнуто здание "нижней" церкви и на Пасху здесь состоится первое богослужение.



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Икона "Всецарица" прославлена во всем мире благодаря помощи в борьбе с онкологическими заболеваниями.



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Временный храм в честь "Всецарицы" был построен в Бресте еще 4 года назад. За это время благодарные люди принесли к иконе десятки украшений.



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Основной храм иконы Божией Матери «Всецарица» спроектирован по классическим канонам византийской архитектуры: окна в основании купола будут шире, чем проемы между ними, что, по примеру Софии Константинопольской, создаст ощущение «парения».



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65690.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65690.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65690.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65690.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65690.php

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