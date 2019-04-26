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Новый храм по ул. Гродненской откроет свои двери перед брестчанами сегодня, 27 апреля
27.04.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Строительство началось в мае 2018 года на пустыре возле улиц Гродненской и Гоздецкого. Всего за одиннадцать месяцев было воздвигнуто здание "нижней" церкви и на Пасху здесь состоится первое богослужение.
Временный храм в честь "Всецарицы" был построен в Бресте еще 4 года назад. За это время благодарные люди принесли к иконе десятки украшений.
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Строительство началось в мае 2018 года на пустыре возле улиц Гродненской и Гоздецкого. Всего за одиннадцать месяцев было воздвигнуто здание "нижней" церкви и на...
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