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В Барановичах ищут мужчину, который 25 апреля ушёл из дома и пропал
27.04.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропал Куприянюк Евгений Степанович (24.08.1929 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Тельмана, 153А.
25.04.2019 ушел из дома в неизвестном направлении и
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Пропал Куприянюк Евгений Степанович (24.08.1929 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Тельмана, 153А. 25.04.2019 ушел из дома в неизвестном...
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