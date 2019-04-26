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В Барановичах ищут мужчину, который 25 апреля ушёл из дома и пропал

27.04.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Куприянюк Евгений Степанович (24.08.1929 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Тельмана, 153А.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65689.php

В Барановичах ищут мужчину, который 25 апреля ушёл из дома и пропал

25.04.2019 ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

 
 
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  Пропал Куприянюк Евгений Степанович (24.08.1929 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Тельмана, 153А. 25.04.2019 ушел из дома в неизвестном...
 
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