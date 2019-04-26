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Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из Минска в Рим стартовал караван участников эстафеты огня «Пламя мира!», приуроченной ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь будет зажжён в столице Италии. Почётная миссия доставить факел в Беларусь – у байкеров. Во время первых Игр эстафета проходила только на территории страны проведения — Азербайджана. В этот раз её примет весь европейский континент. Тем самым будет заложена новая традиция Игр.
Вот такой перекличкой два десятка мотоциклов извещают – к старту готовы! Впервые Европейские игры анонсирует масштабная эстафета огня «Пламя мира». Почётная миссия доставить факел в Беларусь у байкеров. Миссия, уверяют они, выполнима. Все-таки готовились почти год.
К тому же стартовало путешествие сегодня в Великую субботу от столичного Храма-памятника в честь Всех Святых. В пасхальные дни, когда свет, любовь и надежда объединяют тысячи людей. Непростая задача у белорусской команды сопровождения. Им предстоит провести огонь континентального первенства через всю Европу, объединяя тем самым народы на пути к добру и миру.
Александр Жукович, участник группы сопровождения эстафеты огня «Пламя мира»:
В команде сопровождения эстафеты – люди разных профессий. Не скрывают, ради ответственного дела взяли отпуск. Юлия Прокушенкова в дальние путешествия мужа редко отпускает, все-таки двое детей, но здесь Европейские игры. Ими уже живут всей семьей. От папы ждут ежедневный фотоотчет.
Юлия Прокушенкова:
Группу сопровождения отличает то, что на всех мотоциклах размещен государственный флаг и флаг каравана эстафеты. В путь отправляются байки известных производителей, в том числе и белорусский «Минск».
Несмотря на уверенность в надежности двухколёсных, несколько раз на всякий случай все-таки проверили моторы. Обеспечена связь в колоне. И, конечно, экипировка, шутят, одеты, как капуста.
Александр Жукович:
Почетный круг и сразу в дорогу, не теряя ни минуты. Меньше недели у байкеров на то, чтобы добраться до Рима, где находится штаб–квартира Европейского олимпийского комитета. Церемония зажжения огня второго континентального первенства пройдет в уникальном музее «Алтаре мира».
После столицы Италии дела у огня Игр пойдут и вовсе в гору. На высочайшую вершину Европы – Монблан – это почти 5 тысяч метров над уровнем моря – пламя поднимет группа белорусских альпинистов.
Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы Дирекции II Европейских игр:
Анастасия Ярощик – Корниенко, СТВ:
В Беларусь байкеры доставят огонь 12 мая ровно в полдень. Путь эстафеты завершится торжественным зажжением чаши на центральной арене II Европейских игр.
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Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?
Новости Беларуси. Из Минска в Рим стартовал караван участников эстафеты огня «Пламя мира!», приуроченной ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24...
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