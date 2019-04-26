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Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

27.04.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из Минска в Рим стартовал караван участников эстафеты огня «Пламя мира!», приуроченной ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

Огонь будет зажжён в столице Италии. Почётная миссия доставить факел в Беларусь – у байкеров. Во время первых Игр эстафета проходила только на территории страны проведения — Азербайджана. В этот раз её примет весь европейский континент. Тем самым будет заложена новая традиция Игр.

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

Вот такой перекличкой два десятка мотоциклов извещают – к старту готовы! Впервые Европейские игры анонсирует масштабная эстафета огня «Пламя мира». Почётная миссия доставить факел в Беларусь у байкеров. Миссия, уверяют они, выполнима. Все-таки готовились почти год.

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

К тому же стартовало путешествие сегодня в Великую субботу от столичного Храма-памятника в честь Всех Святых. В пасхальные дни, когда свет, любовь и надежда объединяют тысячи людей. Непростая задача у белорусской команды сопровождения. Им предстоит провести огонь континентального первенства через всю Европу, объединяя тем самым народы на пути к добру и миру.

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

Александр Жукович, участник группы сопровождения эстафеты огня «Пламя мира»:
У себя в душе, в своем сердце несем особую миссию, миссию мира.

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

В команде сопровождения эстафеты – люди разных профессий. Не скрывают, ради ответственного дела взяли отпуск. Юлия Прокушенкова в дальние путешествия мужа редко отпускает, все-таки двое детей, но здесь Европейские игры. Ими уже живут всей семьей. От папы ждут ежедневный фотоотчет.

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

Юлия Прокушенкова:
Мы рады, что у нас в стране такие игры будут проходить, приедет много туристов, будет большой праздник.

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

Группу сопровождения отличает то, что на всех мотоциклах размещен государственный флаг и флаг каравана эстафеты. В путь отправляются байки известных производителей, в том числе и белорусский «Минск». 

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

Несмотря на уверенность в надежности двухколёсных, несколько раз на всякий случай все-таки проверили моторы. Обеспечена связь в колоне. И, конечно, экипировка, шутят, одеты, как капуста.

Александр Жукович:
Жилетка наша, одна защита, жилетка - утепление. Когда вы пересекаете большое расстояние, погода меняется постоянно. Мы готовы к любой погоде. Как говорится «нет плохой погоды, есть плохая экипировка».

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

Почетный круг и сразу в дорогу, не теряя ни минуты. Меньше недели у байкеров на то, чтобы добраться до Рима, где находится штаб–квартира Европейского олимпийского комитета. Церемония зажжения огня второго континентального первенства пройдет в уникальном музее «Алтаре мира».

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

После столицы Италии дела у огня Игр пойдут и вовсе в гору. На высочайшую вершину Европы – Монблан – это почти 5 тысяч метров над уровнем моря – пламя поднимет группа белорусских альпинистов. 

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

Сергей Хомич,  начальник управления церемоний и культурной программы Дирекции II Европейских игр:
Альпинисты уже выехали раньше всех, сейчас находятся в горах, прокладывают маршрут, изучают. Несмотря на то, что сейчас у нас почти летняя погода, там она неустойчивая, идет снег, дожди, лед. Альпинистам придется нелегко.

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

Анастасия Ярощик – Корниенко, СТВ:
Эстафета побывает в 55 городах. Протяженность маршрута составит более 8 тысяч километров.

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

Продолжительность эстафеты «Пламя мира» составит 50 дней. Она объединит 8 стран, посетит Словению, Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию. Везде запланированы торжественные церемонии передачи огня II Европейских игр.

Из Минска стартовал караван участников эстафеты «Пламя мира!». Как готовились в группе сопровождения?

В Беларусь байкеры доставят огонь 12 мая ровно в полденьПуть эстафеты завершится торжественным зажжением чаши на центральной арене  II Европейских игр.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Из Минска в Рим стартовал караван участников эстафеты огня «Пламя мира!», приуроченной ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24...
 
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