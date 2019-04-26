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В России создали комиссию по проверке качества нефти в трубопроводе «Дружба»
Источник материала: Партизан
Министр энергетики РФ Александр Новак по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Об этом в субботу сообщило Минэнерго России,
«В комиссию войдут руководители и заместители федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также ПАО «Транснефть», — отмечается в сообщении.
Ранее в субботу Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать виновных, а также направить материалы проверки в Генпрокуратуру. Глава правительства также поручил представить «предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию».
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Министр энергетики РФ Александр Новак по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей...
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