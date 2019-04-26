Главному тренеру «Авангарда» и сборной Латвии грозит дисквалификация на 4 года

Источник материала: Tut.by

Как стало известно «Чемпионату» , главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и врач команды пытались не пустить допинг-офицера к нападающему Денису Зернову в ходе финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.



Боб Хартли. Фото: НХЛ

Хартли в жесткой форме отправил допинг-офицера, когда тот пытался взять допинг-пробу у хоккеиста омского клуба. В распоряжении «Чемпионата» оказался документ, подтверждающий информацию о попытке канадского наставника помешать сотрудникам РУСАДА.



Фото: championat.com

В плей-офф на счету Зернова 15 матчей, в которых он забросил пять шайб и отдал четыре голевые передачи при показателе полезности «+2».

По информации «Чемпионата», главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и нападающий омского клуба Денис Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года. Согласно правилам, тренер или врач, препятствующие работе по снятию допинг-проб и укрывающие спортсмена, могут быть дисквалифицированы на срок до 4 лет. РУСАДА планирует открыть дело в отношении Зернова, Хартли и врача команды Дмитрия Батушенко.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА дважды обыграл «Авангард» в Москве со счетом 5:2 и 3:0 и дважды победил омичей в Балашихе — 2:0 и 3:2 ОТ. Автором победной шайбы в дополнительное время стал нападающий Максим Мамин.

Рулевой «Авангарда» Боб Хартли является также главным тренером сборной Латвии.

Президент «Авангарда»: у Зернова не может быть положительной допинг-пробы

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал скандал, в центре которого оказались главный тренер команды Боб Хартли и нападающий Денис Зернов. По слухам, у форварда омского клуба обнаружили положительную допинг-пробу.

— Конечно, здесь есть какой-то подводный камень, надо же в хорошем сезоне какой-то негатив найти, сейчас будут его искать.

Поддерживаем ли мы Дениса? А что его поддерживать, если у него нет допинга? Мы только из прессы узнали об этом. Знаю, что у нас все чисто, поэтому не беспокоюсь. Врачи сами в шоке. Если почитать, там наш врач тоже замешан и препятствовал допинг-пробам каким-то. Никакого официального запрета на Зернова, что он не прошел допинг-пробу, у нас нет. У него не может быть положительной пробы, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сушинский: Хартли не препятствовал сбору проб, офицерам нужно быть корректнее

— Зернов сдал допинг-пробу. Хартли объяснил офицерам, что они должны приходить в тот момент, когда команда не тренируется. Сказал им, чтобы приходили после тренировки, никто не запрещает это делать, а тренировочный процесс не надо срывать. Это было между играми, а Хартли высказал уже после. Никакой грубости не было, просто человек говорит импульсивно.

Нам поступило письмо, чтобы мы объяснили ситуацию. Мы рассказали все, никаких вопросов нет. Никакой линии защиты никто не собирается строить. Просто людям, которые берут допинг-пробы, надо вести себя корректно. Человек выходит на тренировку, если вы готовы с ним бегать, не отходить от него, — идите с ним. Нельзя нарушать тренировочный процесс, никто не против сдачи проб, — сказал президент «Авангарда» Максим Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.