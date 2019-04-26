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За самые «выдающиеся» яйца подарят свинью, козу и птиц. В Дальних Бондарях пройдёт пасхальное гулянье

27.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Завтра, 28 апреля в д. Дальние Бондари местный предприниматель Олег Радюк проведёт праздничное гулянье по случаю Пасхи.

В программе будут конкурсы на «Самое красивое, самое крепкое и самое тяжёлое яйцо». В качестве призов Олег выбрал поросёнка, козу и три домашних птицы.

Начало мероприятия - в 11:00 возле местного клуба. Гулянье в Дальних Бондарях растянется на три пасхальных дня. Подобный праздник Олег Радюк проводил два года назад в Ячево.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В программе будут конкурсы на «Самое красивое, самое крепкое и самое тяжёлое яйцо». В качестве приза Олег выбрал поросёнка, козу и три домашних птицы.
 
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