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За самые «выдающиеся» яйца подарят свинью, козу и птиц. В Дальних Бондарях пройдёт пасхальное гулянье
27.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Завтра, 28 апреля в д. Дальние Бондари местный предприниматель Олег Радюк проведёт праздничное гулянье по случаю Пасхи.
В программе будут конкурсы на «Самое красивое, самое крепкое и самое тяжёлое яйцо». В качестве призов Олег выбрал поросёнка, козу и три домашних птицы.
Начало мероприятия - в 11:00 возле местного клуба. Гулянье в Дальних Бондарях растянется на три пасхальных дня. Подобный праздник Олег Радюк проводил два года назад в Ячево.
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За самые «выдающиеся» яйца подарят свинью, козу и птиц. В Дальних Бондарях пройдёт пасхальное гулянье
В программе будут конкурсы на «Самое красивое, самое крепкое и самое тяжёлое яйцо». В качестве приза Олег выбрал поросёнка, козу и три домашних птицы.
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