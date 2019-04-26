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Судья турнира по шахматам «Белая ладья»: На наших соревнованиях какая-нибудь маленькая звезда зажжется на белорусском небосклоне

27.04.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 апреля стартовал финальный этап Республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья»,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Судья турнира по шахматам «Белая ладья»: На наших соревнованиях какая-нибудь маленькая звезда зажжется на белорусском небосклоне

Турнир ведет свою историю с 1969 года и открыл миру много имен в этом виде спорта. Известные гроссмейстеры Алексей Александров, Елена Заяц – выходцы из «Белой ладьи».

Судья турнира по шахматам «Белая ладья»: На наших соревнованиях какая-нибудь маленькая звезда зажжется на белорусском небосклоне

В каждой команде по 4 человека, всего – 14 коллективов: по два из каждой области и два из города Минска. Команда-победитель белорусского турнира станет известна 30 апреля. В качестве приза чемпионы отправятся на международный шахматный турнир «Белая ладья» в Россию, где сыграют с победителями всех российских регионов, а также представителями иностранных команд. В 2018 году Беларусь представлял коллектив из Бобруйска, но в этот раз амбициозные минчане надеются вырвать победу.

Судья турнира по шахматам «Белая ладья»: На наших соревнованиях какая-нибудь маленькая звезда зажжется на белорусском небосклоне

Глеб Галкин, участник соревнований:
Все же здесь намного сильнее конкуренция будет. Например, вот из Бобруйска команда довольно сильная и достаточно хорошо выступила в прошлом году в Сочи.

Судья турнира по шахматам «Белая ладья»: На наших соревнованиях какая-нибудь маленькая звезда зажжется на белорусском небосклоне

Александр Савченко, главный судья соревнований:
В прошлые годы мы достойно представляли, и наша команда не опускалась на мировом первенстве ниже 10-го места. Очень хорошие результаты показывала. Ожидается борьба, самая настоящая детская, на хорошем уровне. На наших соревнованиях какая-нибудь маленькая звезда в будущем зажжется на белорусском небосклоне.

Судья турнира по шахматам «Белая ладья»: На наших соревнованиях какая-нибудь маленькая звезда зажжется на белорусском небосклоне

Турнир проходит на базе конно-спортивного комплекса «Ратомка», поэтому помимо соревновательной части, ребят ожидают развлекательные мероприятия. Участники смогут попробовать себя в качестве наездников.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 апреля стартовал финальный этап Республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья»,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Турнир ведет...
 
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