Три станции минской «подземки» закрыты из-за сообщения о заминировании

Источник материала: Интерфакс

Три станции Минского метрополитена закрыты из-за сообщения о заминировании, проинформировали на предприятии.

«27 апреля в 19.44 поступило сообщение о заминировании ст. Уручье. Временно закрыты ст. Уручье, Восток, Борисовский тракт. На них работают соответствующие специалисты», - говорится в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.

Там также содержатся просьба к пассажирам «учитывать это при планировании поездок» и извинения за временные неудобства.

В свою очередь в ГУВД Мингорисполкома проинформировали, что «в 19.37 в милицию поступил звонок из МЧС, сотрудники которого сообщили, что им позвонил мужчина и сообщил о том, что заминировал ст.м. «Уручье».

«В настоящее время входы/выходы в метро перекрыты, граждане эвакуированы. Правоохранителями принимаются меры по задержанию злоумышленника», - отмечает ГУВД в Twitter.