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Три станции минской «подземки» закрыты из-за сообщения о заминировании
Источник материала: Интерфакс
Три станции Минского метрополитена закрыты из-за сообщения о заминировании, проинформировали на предприятии.
«27 апреля в 19.44 поступило сообщение о заминировании ст. Уручье. Временно закрыты ст. Уручье, Восток, Борисовский тракт. На них работают соответствующие специалисты», - говорится в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.
Там также содержатся просьба к пассажирам «учитывать это при планировании поездок» и извинения за временные неудобства.
В свою очередь в ГУВД Мингорисполкома проинформировали, что «в 19.37 в милицию поступил звонок из МЧС, сотрудники которого сообщили, что им позвонил мужчина и сообщил о том, что заминировал ст.м. «Уручье».
«В настоящее время входы/выходы в метро перекрыты, граждане эвакуированы. Правоохранителями принимаются меры по задержанию злоумышленника», - отмечает ГУВД в Twitter.
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Три станции Минского метрополитена закрыты из-за сообщения о заминировании, проинформировали на предприятии. «27 апреля в 19.44 поступило сообщение о заминировании...
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