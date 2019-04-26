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Три станции минской «подземки» закрыты из-за сообщения о заминировании

27.04.2019 20:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Три станции Минского метрополитена закрыты из-за сообщения о заминировании, проинформировали на предприятии.

«27 апреля в 19.44 поступило сообщение о заминировании ст. Уручье. Временно закрыты ст. Уручье, Восток, Борисовский тракт. На них работают соответствующие специалисты», - говорится в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.

Там также содержатся просьба к пассажирам «учитывать это при планировании поездок» и извинения за временные неудобства.

В свою очередь в ГУВД Мингорисполкома проинформировали, что «в 19.37 в милицию поступил звонок из МЧС, сотрудники которого сообщили, что им позвонил мужчина и сообщил о том, что заминировал ст.м. «Уручье».

«В настоящее время входы/выходы в метро перекрыты, граждане эвакуированы. Правоохранителями принимаются меры по задержанию злоумышленника», - отмечает ГУВД в Twitter.

 
 
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Три станции Минского метрополитена закрыты из-за сообщения о заминировании, проинформировали на предприятии. «27 апреля в 19.44 поступило сообщение о заминировании...
 
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