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ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2
27.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
27 апреля в Беларуси прошел третий тур футбольного первенства среди команд первой лиги. ФК «Сморгонь» на своём стадионе принимал «Оршу». Встреча закончилась поражением сморгонской команды со счётом 1:2.
Счёт открыли гости. На 6-й минуте сетку ворот «Сморгони» распечатал Александр Кучеров. Удвоил преимущество «Орши» на 31-м обороте минутной стрелки Кирилл Карпов. Единственный гол сморгонцы смогли забить на 53-й минуте. Отличился Виталий Ганич.
Другие результаты третьего тура:
«НФК» - «Нафтан» - 1:4;
«Слоним-2017» - «Смолевичи» - 0:3;
«Локомотив» - «Спутник» - 2:0;
«Рух» - «Лида» - 1:1;
«Волна» - «Барановичи» - 5:0;
«Химик» - «Гранит» - 4:0.
Турнирная таблица:
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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27 апреля в Беларуси прошел третий тур футбольного первенства среди команд первой лиги. ФК «Сморгонь» на своём стадионе принимал «Оршу». Встреча закончилась...
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