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ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

27.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

27 апреля в Беларуси прошел третий тур футбольного первенства среди команд первой лиги. ФК «Сморгонь» на своём стадионе принимал «Оршу». Встреча закончилась поражением сморгонской команды со счётом 1:2.

Счёт открыли гости. На 6-й минуте сетку ворот «Сморгони» распечатал Александр Кучеров. Удвоил преимущество «Орши» на 31-м обороте минутной стрелки Кирилл Карпов. Единственный гол сморгонцы смогли забить на 53-й минуте. Отличился Виталий Ганич.

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

ФК «Сморгонь» на своём стадионе проиграл «Орше» со счётом 1:2

Другие результаты третьего тура:

«НФК» - «Нафтан» - 1:4;

«Слоним-2017» - «Смолевичи» - 0:3;

«Локомотив» - «Спутник» - 2:0;

«Рух» - «Лида» - 1:1;

«Волна» - «Барановичи» - 5:0;

«Химик» - «Гранит» - 4:0.

Турнирная таблица:

 №

Команды

И

В

Н

П

М

О

1

Смолевичи

3

3

0

0

13-0

9

2

Локомотив (Гомель)

3

3

0

0

7-0

9

3

Орша

3

2

0

1

6-9

6

4

Рух (Брест)

3

1

2

0

8-3

5

5

Лида

3

1

2

0

5-4

5

6

Белшина (Бобруйск)

2

1

1

0

5-2

4

7

Нафтан (Новополоцк)

3

1

1

1

5-3

4

8

Химик (Светлогорск)

3

1

1

1

4-6

4

9

Волна (Пинск)

2

1

0

1

5-4

3

10

Спутник (Речица)

2

1

0

1

1-2

3

11

Слоним-2017

3

0

2

1

0-3

2

12

Гранит (Микашевичи)

3

0

1

2

1-6

1

13

Барановичи

3

0

1

2

1-10

1

14

НФК (Минск)

3

0

1

2

5-9

1

15

Сморгонь

3

0

0

3

2-7

0

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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27 апреля в Беларуси прошел третий тур футбольного первенства среди команд первой лиги. ФК «Сморгонь» на своём стадионе принимал «Оршу». Встреча закончилась...
 
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