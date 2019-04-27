Волейболистки «Минчанки» проиграли «Сахалину», ведя 2:0 после двух партий

Источник материала: Tut.by

Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение во второй день домашнего этапа турнира за 9−12-е места в суперлиге чемпионата России.​​ 27 апреля в поединке с «Сахалином» белорусская команда была впереди 2:0 после двух партий, но проиграла три следующих сета.



Фото: cev.eu

2-й тур плей-аута 26−28 апреля принимает минский Дворец спорта «Уручье».

«Минчанка» — «Сахалин» — 2:3 (25:15, 26:24, 16:25, 25:27, 5:15).

Очки в составе «Минчанки» набирали Екатерина Сокольчик (25), Богдана Анисова (15), Дарья Володько (12), Оксана Ковальчук (10), Надежда Столяр (6), Вера Саликова (3), Анастасия Шаш (2), Анна Калиновская (2), Владислава Просолова (1).

В другом матче 27 апреля саратовский «Протон» взял верх над челябинским «Динамо-Метаром» — 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).

26 апреля «Минчанка» в трех партиях взяла верх над саратовским «Протоном».

28 апреля

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Протон» (Саратов) (16.00).

«Минчанка» — «Динамо-Метар» (Челябинск) (18.30).



Фото: volley.ru

В турнире за 9−12-е места учитываются все очки, заработанные командой на предварительном этапе. Команда, занявшая по итогам турнира за 9−12-е места 12-е место (за исключением «Минчанки»), играет переходные матчи до трех побед с командой, занявшей 1-е место в высшей лиге «А».