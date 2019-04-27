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Сидоренко определился с окончательным составом сборной Беларуси на ЧМ в Нур-Султане

27.04.2019 21:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Андрей Сидоренко произвел последний отсев перед стартом в дивизионе IA чемпионата мира, который примет столица Казахстана Нур-Султан. В последней партии отсева — 4 фамилии, сообщает пресс-служба ФХБ.


Андрей Сидоренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По различным (в том числе и медицинским) причинам на родину в ближайшее время вернутся защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец, а также форварды Виктор Туркин («Шахтер»), Данила Карабань («Звезда», ВХЛ) и Павел Развадовский («Юность»).

Днем ранее стало известно, что проблемы со здоровьем помешают сыграть на ЧМ и защитнику Дмитрию Коробову.

Вратари: Александр Осипков (1997, «Юность»), Виталий Трус (1988, «Неман»), Дмитрий Мильчаков (1986, «Плзень», Чехия);

Защитники: Илья Соловьев (2000, Беларусь U20), Даниил Бокун (1996, «Шахтер"/"Динамо» Мн), Никита Устиненко (1995, «Шахтер»), Олег Евенко (1991), Евгений Лисовец (1994), Кристиан Хенкель (1995, все — «Динамо» Мн, КХЛ), Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ);

Нападающие: Артем Кислый (1989), Александр Малявко (1990), Сергей Малявко (1990, все — «Неман»), Артем Волков (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986, все — «Динамо» Мн, КХЛ), Александр Когалев (1994, «Динамо» Мн/"Юность"), Артем Демков (1989, «Шахтер»), Станислав Лопачук (1992, «Юность»), Максим Сушко («Оуэн Саунд», OHL), Никита Феоктистов (1990, «Адмирал», КХЛ), Джефф Платт (1985, «Йокерит», КХЛ), Егор Шарангович (1998, «Бинхэмптон», АХЛ).

Главный тренер белорусской сборной Андрей Сидоренко прокомментировал для hockey.by кадровые решения штаба национальной команды.

— Как всегда в таких случаях, выбор четверки был непростым. Вернее, даже тройки: Готовец получил повреждение во время четвергового спарринга с Казахстаном. Искренне поблагодарил ребят за работу: они честно потрудились. В том числе и над созданием отличной атмосферы в сборной. А она сейчас, как отмечают сами ребята, действительно отличная.

Главный турнир года для национальной белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси в дивизионе IA на ЧМ в Нур-Султане выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.

 
 
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Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Андрей Сидоренко произвел последний отсев перед стартом в дивизионе IA чемпионата мира, который примет столица...
 
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