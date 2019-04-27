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С детьми, помолвкой и 220 мотоциклами. В Могилеве байкеры открыли сезон

27.04.2019 21:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве официально открыли мотосезон. На парковке около торгового центра «Е-сити» 27 апреля собралось более 220 мотоциклистов. Тут прошли конкурсы, показательные выступления детского мотоклуба и даже помолвка.


Открытие мотосезона в Могилеве уже который год организовывает один из старейших мотоклубов Беларуси Road Dogs MC. На открытие всегда зовут всех желающих — и они приехали.

В ГАИ области TUT.BY рассказали, что на сегодня в регионе зарегистрировано более 4,5 тыс. мотоциклов, и их число растет. Президент Road Dogs MC Илья Заболотников подтверждает: мотоциклов на дорогах действительно становится все больше, и говорит, что это хорошо.





























— Я смотрю и удивляюсь, когда же наступит предел. Но, наверное, никогда — скоро будет так, как во всей Европе: мотоцикл будет чуть ли не в каждой второй семье. Но это не значит, что все станут байкерами. Это будет, скорее, как игрушка — покататься летом в хорошую погоду. И это, в свою очередь, будет дисциплинировать других участников дорожного движения, приучать к тому, что на дорогах есть и мотоциклисты, потому нужно быть более внимательным.

К слову, мотоциклистов «выходного дня» трушные байкеры называют «яппи». В переводе с английского это переводится как «молодой городской профессионал» (Young Urban Professional). То есть это молодые люди, которые ведут активный, деловой образ жизни, имеют высокооплачиваемую работу, в одежде предпочитают деловой стиль, следят за модой, посещают фитнес-центры.

Это совсем не обидно, и то, что их становится больше, хорошо, говорит президент Road Dogs MC. Это также положительно отражается на мотоиндустрии, в том числе отечественной. Например, по данным ГАИ Могилевской области, около 70% зарегистрированных в регионе мотоциклов — отечественного производства.











— Ну вы же знаете, что первых мотоциклистов на дорогах весной автомобилисты встречают словами: «У-у-у, повылазили»?

— Да, и что? — улыбается Илья Заболотников. — Мы ведь все в большинстве своем и автомобилисты тоже. И я, например, всю жизнь езжу и смотрю в зеркала заднего вида. Потому что мотоцикл — транспорт маневренный, малозаметный по сравнению с машиной. Я где-то видел статистику, что большая часть ДТП с участием мотоциклистов происходит по вине автомобилистов — они просто не замечают мотоциклы на дороге. Я вообще рекомендовал бы всем автомобилистам хотя бы раз сесть на мотоцикл, проехать по дорогам. Тогда они поймут, насколько тяжело на нем ездить и особенно реагировать в экстренной ситуации. Это не в защищенной «коробке» дать по тормозам и остановиться. Некоторые водители машин поворотники вообще не включают и внезапно поворачивают.

Своих коллег Илья не оправдывает. Говорит, что все ездят по-разному, и нарушители среди них тоже есть. Но таких, как правило, учит дорога: кто попал в аварию хоть раз, потом будет либо аккуратнее, либо не будет ездить вообще.

Мотоциклисты проехали колонной по Могилеву, а затем байкеры Road Dogs MC погнали открывать мотосезон еще и в Толочин Витебской области. Череда открытий в разных городах с участием Road Dogs MC завершится 5 мая на Браславских озерах.

 
Теги: Могилев
 
 
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По данным ГАИ, в Могилевской области зарегистрировано около 4,5 тысяч мотоциклов.
 
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