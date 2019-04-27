Порядок продажи сигарет в больших магазинах определен в Беларуси

Источник материала: Полымя

В магазинах с торговой площадью от тысячи квадратных метров табак и сопутствующие товары должны продаваться в отдельном товарном отделе, оснащенном кассой.





Министерство торговли и антимонопольного регулирования отдельным постановлением определило порядок создания товарных отделов для продажи табачных изделий. Документ был подписан 12 апреля и опубликован на этой неделе на Национальном правовом портале.

Постановление установило порядок для товарных отделов, через которые должна идти продажа табачных изделий в больших магазинах площадью от тысячи квадратных метров.

Прежде всего, такие отделы должны быть оснащены кассовыми суммирующими аппаратами и (или) программными кассами, а также платежными терминалами. Кроме того администрация торгового объекта должна довести до сведения покупателей в доступном месте информацию о специализации товарного отдела.

В таком отделе магазин вправе организовать продажу, помимо табачных изделий, еще и сопутствующих товаров: электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака иных товаров, связанных общностью спроса. Однако все это допускается при соблюдении установленных законодательством условий хранения и продажи.

Кроме того, в таких отделах должны соблюдаться требования к правилам торговли табачными изделиями и остальным курительным ассортиментом, установленные Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28, а также Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

Источник: Sputnik.by