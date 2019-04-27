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Молодофронтовцев отпустили из милиции в Логойске

27.04.2019 21:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председателя «Молодого фронта» Дениса Урбанович и еще четверых членов организации отпустили из логойской милиции. Об этом активисты сообщили в фейсбуке.


Милиция в штатском задержала молодофронтовцев днем 27 апреля. С ними несколько часов не было связи.

В Логойске активисты собирали подписи под требованием о выдворении из Беларуси российского посла Михаила Бабича, сообщает Белсат.


 
 
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Председателя «Молодого фронта» Дениса Урбанович и еще четверых членов организации отпустили из логойской милиции. Об этом активисты сообщили в фейсбуке.
 
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