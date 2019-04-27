|
Молодофронтовцев отпустили из милиции в Логойске
Источник материала: Партизан
Председателя «Молодого фронта» Дениса Урбанович и еще четверых членов организации отпустили из логойской милиции. Об этом активисты сообщили в фейсбуке.
Милиция в штатском задержала молодофронтовцев днем 27 апреля. С ними несколько часов не было связи.
В Логойске активисты собирали подписи под требованием о выдворении из Беларуси российского посла Михаила Бабича,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председателя «Молодого фронта» Дениса Урбанович и еще четверых членов организации отпустили из логойской милиции. Об этом активисты сообщили в фейсбуке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)